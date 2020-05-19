【筍工來了】食品公司招聘素食餡餅試食員　酬勞：一年任食

▲ 最近，荷蘭有一間食品公司招聘素食餡餅試食員，除了可以試食不同素食產品，更可在每次會議後免費享用一年的產品供應。

近年素食大行其道，愈來愈多人為了健康而開展茹素生活。有沒有想過，吃素也可以成為你的工作？最近，荷蘭就有一間食品公司招聘素食餡餅試食員，除了可以試食不同素食產品，更可在每次會議後免費享用一年的產品供應，絕對是一份筍工。

最近，素食主義者協會在疫情大流行期間進行一項調查，發現超過1,300萬英國人最近開始減少肉類消費，而約有15%的英國人亦減少選購雞蛋和奶類製品。研究發現，全球的飲食習慣正在發生巨大的變化，不少人為了健康、生活方式和社會因素考量而選擇減少吃進食肉類，以尊重動物生命、保護環境作為出發點，發展出純素食主義，同時亦為拓展素食市場帶來龐大的機會。

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據荷蘭傳媒《Lancashire Telegraph》報道，為了迎合市場需求，Holland's Pies最近在超市新推出其首款純素肉卷，成功吸引不少素食者的青睞。品牌經理Leanne Holcroft表示，隨著素食市場的增長趨勢，公司希望邀請素食者加入，幫助考慮食物的款式及味道，並協助審查食品品質，以研發更多的素食食品選擇。

▲ 為了迎合市場需求，Holland's Pies最近在超市新推出其首款純素肉卷，成功吸引不少素食者的青睞。（網站資料圖片）

Holland's Pies指出，目前他們正在研發洋蔥芝士批、純素肉批和蔬菜批等新款素食產品，公司希望聘請試食員，品評即將推出的食物，以助更新菜單，拓展素食市場。試食員無需任何工作經驗，只需要每隔六個月參加一次試食會議。受聘者不但可以在每次的會議中，即埸試食公司新研發的素食產品，更可在會議後享有一年的免費任食產品。

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申請成為試食員的方法十分簡單，有意申請的人士可以在5月22日前，通過電郵向Holland’s Pie提交250字的個人描述，展示出自己對素食的熱愛。雖然Holland's Pies未有透露相關的工作酬勞，但即使收取最低時薪，可邊享受美食，亦相當具吸引力，素食主義者不妨一試。

責任編輯：施雯雯