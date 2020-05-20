【降魔的2.0】謝雪心初戀情人就是丈夫　心姐結婚46年談相處之道：站在對方角度思考

▲ 謝雪心與丈夫感情要好。

心姐謝雪心在《降魔的2.0》飾演晶晶，與豪仔（胡鴻鈞飾）及小馬（馬國明飾）的母子情感人又有趣。心姐接受TOPick專訪說：「豪仔是親生兒子，但10歲時浸死了，對一個媽媽來說，比自己失去生命更慘。至今小馬雖然是收養，但已當是親生般，而且之前將石敢當成豪仔，明知是假的，但也當作是彌補，自欺欺人。」

她續指：「到第二季，開了天眼讓我看見豪仔卻不敢相信，覺得是自己的幻覺。很多事都不能回頭，無論如何豪仔都不能真真正正還陽。」

不過，心姐在拍《降魔的2.0》期間患上腸胃炎：「當時連續4天在渡假屋內拍戲，痛已經很慘又不能食東西，為免影響進度卻沒跟導演說。由於蔣老師（蔣志光）要分飾數個角色，其中有個造型轉妝需時30分鐘，當我得悉後很開心，立即睡在床上休息，真的是有血有淚。」

心姐，可說天生就吃演藝這行飯。

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▲ 謝雪心與胡鴻鈞再度演母子。（受訪者提供）

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謝雪心大半生演戲

心姐在8歲已當童星入行，回顧過去多年的演藝生涯，謝雪心謂：「可說多姿多采，也可說是步步艱辛。如果不醉心的話是不會被逼到，自己想做好的話，便可事半功倍。」

大半生投身影視圈，心姐有感自己已嫁給演藝工作：「真真正正離開演藝圈只有6年，那6年真的一心一意去做一個家庭主婦，做一個媽媽。」

心姐年幼時開始參加泳會，由此在12歲那年認識了師兄兼初戀情人陳啟亨，二人於1974年結婚：「雛鳳（鳴劇團）以前不讓我們拍拖，當時當然不敢，覺得拍拖是不對，所以我們沒有刻意去拍拖，結婚了才拖下手仔。這感覺很有趣，原來可以慢慢來，或許這就是愛情保鮮的秘訣。」

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▲ 謝雪心投身影視圈多年仍然熱愛演戲。（曾耀輝 攝）

珈穎體諒媽媽

心姐於1977年誕下女兒珈穎，為照顧家庭退出娛圈專心做家庭主婦：「我希望女兒仍是BB期間能獲得媽媽好好的照顧，她當時吃母乳而非奶粉，是跟身的。我覺得自己已給她最好的，直到她不需使用尿片時，便覺得她漸漸獨立。」

內心一直喜歡演戲心姐，靜待機緣復出。停工6年，終於待珈穎3歲時便復出：「功已停了6年，所以我追功追得很辛苦，唯有一、三、五練功，二、四、六唱歌，然後星期日就盡量作家庭日。」

▲ 謝雪心與珈穎母女情深。（受訪者提供）

謝雪心感激家人支持

家人亦十分默默支持心姐從事演藝工作：「很多謝男家的長輩和我的父母，他們都很體諒，讓我復出。幸運是爸爸和老爺都喜歡粵劇，我有演出時他們也來看。如果他們不喜歡的話，路便可能不會這麼易走。」

心姐特別感激丈夫：「很幸運，有丈夫的幫助。他為我付出較多，因為我想做的事便去做，可能他感應到我，便讓我去做。真的全靠他，演粵劇開支其實很大且需要付出時間，他和女兒都見少我很多，有時我要往很遠的地方表演，前後試過10天沒有回家，所以自己盡量有時間便陪家人。」

▲ 謝雪心很開心珈穎從小便體諒她。（受訪者提供）

同時兼顧事業與家庭實在不容易，心姐談到最深印象的一次母親節：「女兒5歲時來看我演出，跟我說：『媽媽，母親節快樂！』但我一手推開她便去表演。回來細看，才發現她親手製作很美的肥皂作禮物給我。」

她感慨指：「我忘了當天是母親節，如果小朋友不明白就大件事，其實一段關係需要靠雙方去維繫。我有內疚，幸好她明白，不過其實我心也不安樂。」

▲ 謝雪心指丈夫對女兒很嚴厲。（受訪者提供）

心姐恩惠珈穎懂事

心姐慶幸女兒自小便很懂事：「她9歲時跟我說，明白我做粵劇不是為了收花或觀眾掌聲，不只是為一剎那。她看我讀劇本，看着我如何去準備及演出一台戲，知道我的辛苦。」

為訓練珈穎的獨立性，心姐與丈夫於女兒約中一、二時便送往外國讀書：「86年時曾赴美加演出，年紀小小的她已表示喜歡外國，因此之後送她到美國升學。」

謝雪心指，丈夫對女兒很嚴厲：「他不容許她打長途電話回來，著她每星期寫一封信，隔星期以中文及英文書寫。最開心的事就是我去探望她，通常今晚最後演出明天便會飛，真的很開心，因為明天便見女兒了。」

▲ 謝雪心同時兼顧事業與家庭。（曾耀輝 攝）

心姐續指：「有見面也有分手，每次分別時大家也不捨得，她寫信給我並著我上機後才看，我等不及便在候機室看，她寫道：『媽媽，其實我也捨不得你，我很乖......』看到我都哭了，丈夫在我身旁叫我不要這樣，不過真的忍不住，這就是人生。或許就是這些點點滴滴幫助了我在演媽媽的戲。」

人與人之間的相處是一門學問，心姐認為：「每個人都有自己的意見、感覺、習慣，需要互相包容，不要記住別人的不好，只記住他對我最好的。站在對方角度思考，可以說是很簡單，並為夫婦、朋友、母女等的相處之道。不能唯我獨尊，不要覺得我是媽媽就是最叻，才可更了解和明白對方。」

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記者：梁樂欣