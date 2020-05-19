通訊局指《頭條新聞》辱警發警告　商經局令港台致歉並懲處製作人員

▲ 商經局要求港台作出3方面回應。（資料圖片）

通訊局就有關港台電視節目《頭條新聞》的投訴，裁定2月14日一集污衊和侮辱警方，投訴成立，並向港台發出警告。商經局認為情況非常嚴重，要求港台作出3方面回應，包括清楚表明接受通訊局裁決並致歉；檢視節目製作是否有人疏忽和失誤，並按結果跟進或懲處；全面檢討節目製作和編輯機制。

通訊局裁定港台一集《頭條新聞》污衊和侮辱警方

商經局認為，對於港台作為公共廣播機構，接連被裁定違反多項守則條文，包括未能確保節目真實資料的準確性；節目內容涉及仇恨言論、污衊和侮辱警方；以及未能在個人意見節目中涵蓋多方面的意見，商經局認為情況非常嚴重。

發言人稱，局長邱騰華一直強調，港台必須全面恪守《香港電台約章》、確切履行公共廣播機構的責任，以及嚴格遵守通訊局的相關業務守則。港台應正視社會各界對其節目以至部門的管理和管治的關注，並正面和積極跟進及向公眾作出交代。

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責任編輯：吳卓峰