【居屋2019】白表家庭揀樓配額用罄　綠表家庭配額尚餘340個

▲ 今期居屋的白表家庭配額已用盡。（資料圖片）

居屋2019正在進行揀樓程序，至今已售出4,064個單位。房委會今（19日）公布，可供出售予白表「其他家庭」申請者的單位，已全部被選購。今期居屋推售單位4,904伙，倘扣除一人家庭配額500個，即意味綠表其他家庭配額尚餘約340個。

房委會今日邀請330組家庭出席揀樓，最終全日79名準業主到場，一共賣出37個單位。今期居屋自去年12月9日起開始揀樓，至今共有4,064個單位成交，當中綠表1,888個及白表2,176個。出售的單位包括尚文苑7伙、雍明苑3伙、錦暉苑3伙、旭禾苑24伙。

下次選樓日（5月20日），約有360位綠表家庭申請者獲邀揀選單位。

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這期居屋有6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，共推售至少4,904伙單位，售價由155.5萬至529萬元不等。

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記者：吳卓峰