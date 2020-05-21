【降魔的2.0】蔣志光分飾四角挑戰最佳男配　「莫有為」為太太堅守愛的承諾12年【有片】

▲ 蔣志光一人飾四角大騷演技。

蔣志光在《降魔的2.0》自出場後，其角色一直搶鏡，昨晚一集，蔣志光更一人分演4個曾演過的劇集角色，包括《降魔的》莫有為、《實習天使》祈仁、《情越海岸線》葉學明和《鬼同你OT》艾鐵文，大考演技。

今次蔣志光繼上輯《降魔的》後，繼續一人分演四個他演過的劇集角色，包括《降魔的》莫有為、《實習天使》祈仁、《情越海岸線》葉學明和《鬼同你OT》艾鐵文。

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▲ 蔣志光昨晚一集同時以3個角色登場。（影片截圖）

昨晚一集他就同時以祈仁、葉學明和艾鐵文3個角色，在晶晶（謝雪心）前面一齊出現，三個「有為」同場出場，其實是艾鐵文、葉學明、祁仁三人都想辦法令有為重生，希望令晶晶再感開懷。蔣志光3個角色更自彈自唱胡鴻鈞的《遙不可及》，大騷歌技。

今晚一集，晶晶更會遇上危險，3個「有為」要拯救晶晶。

▲ 蔣志光昨晚一集更大騷歌技。（影片截圖）

多才多藝的蔣志光，道多年的他，外表和體型改變不大，全靠一個秘密。在《降魔的2.0》同樣演技多變。

他接受TOPick訪問時坦言，今次《降魔的2.0》好大挑戰：「幸好之前做這幾個角色沒有重覆，不然觀眾會覺得分別不大，如果觀眾覺得幾個角色有所不同，那麼蔣志光便是成功演繹。」

▲ 蔣志光昨晚一集同時以3個角色登場。（影片截圖）

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近年專注演員發展的蔣志光，早前亦演出以跑步為題材的劇集《大步走》，當時他接受TVB訪問，便曾講過馬拉松背後一個浪漫故事，完全因跟妻子有關。

事緣在12年前，蔣志光參加了一個馬拉松比賽，拿到了代表當時「鼠年」的獎牌，事後他想將獎牌作為禮物送給妻子，但太太卻說 ：「你不如集齊12塊獎牌再送給我呀！」由此蔣志光因跟太太一個約定，由07年連續12年參加馬拉松比賽，至去年終於將12個獎牌集齊。

12年的堅持，足証蔣志光是絕對的「愛妻號」。

▲ 蔣志光為太太跑足12年馬拉松。（影片截圖）

80年代名曲紅爆樂壇

80年代樂壇出道的蔣志光，憑一曲《相逢何必曾相識》爆紅，更是1990年的十大中文金曲之一，歌曲至今仍為人津津樂道。

不過，蔣志光卻在歌曲爆紅奪獎後，對創作感到茫然。他曾表示：「歌曲紅了，拿獎了，但接下來要做甚麼？可以做甚麼去繼續呢？」

於是蔣志光選擇急流勇退，因為音樂創作對他而言是：「創作是不可以重複自己，因我不會滿足，所以當沒有新構思，只好退出。」

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▲ 蔣志光自言分飾四角是一大挑戰。（劇照）

幸而，蔣志光仍很喜愛這一行，所以選擇轉當演員。之後，蔣志光演出很多劇集，代表作包括：《護花危情》、《老表，你好hea！》及《白色強人》以至《牛下女高音》。

2014年，蔣志光憑《老表，你好hea！》中高音一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2014》的「最佳男配角」獎項，演技備受肯定。

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