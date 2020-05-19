私隱專員關注「起底」歪風 U 型反彈　就近日約30宗個案展開調查

▲ 個人私隱專員黃繼兒關注「起底」歪風 U 型反彈，並已就近日約30宗個案展開調查。

個人資料私隱專員公署發表聲明，指個人資料私隱專員黃繼兒關注近期「起底」歪風 U 型反彈，尤其是近日牽連官員、立法會保安人員、老師及學生共約30宗個案，受害人除被揭露包括其家人的個人資料私隱，更表示或鼓吹對他們的家人不利。公署已主動展開調查，並會將涉嫌違反法庭禁制令的個案，轉介律政司跟進。亦會與政府深入研究修訂，以更有效規管「起底」行為。

私隱專員黃繼兒表示，私隱公署於進行網絡巡查發現「起底」帖文時，已即時主動展開調查，要求有關人士立即停止「起底」，並已去信涉事的社交網絡平台要求立即移除有關帖文。就老師和學生被「起底」的個案，公署亦已聯絡有關學校跟進及提供適切協助。

黃繼兒強調，進行這類「起底」行為，除了觸犯《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）的刑事罪行外，亦違反各地奉行的數據道德標準，既與私隱權保障個人尊嚴此凌駕性的基本權利背道而馳，更罔顧公共利益，定必不為法律所容和大眾市民接受。

他重申《私隱條例》第 64(2)條規定，任何人士在未經控制或管有資料者同意下（例如公共領域），披露某資料當事人的任何個人資料，尤其是那些無辜的人士（包括被「起底」者的配偶和子女），而該項披露導致該資料當事人蒙受心理傷害，「這種傷害大多來自恐嚇，不論其意圖如何，該人即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰是罰款港幣100萬元及監禁5年。」

另外，高等法院亦已發出臨時禁制令（HCA 2007/2019），禁制任何人故意地在基於互聯網的媒介上傳播或發布任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的材料或信息，以造成香港境内任何人的非法人身傷害或任何財產的非法損害。黃繼兒表示，該禁制令亦禁止任何人故意協助、造成、慫使、促致、唆使、煽動、協助或教唆他人從事上述行為，公署會將涉嫌違反法庭禁制令的個案轉介律政司跟進。

鑑於自去年6月出現的廣泛「起底」問題，黃繼兒指私隱公署已研究如何修訂《私隱條例》的相關條文，以對「起底」行為作更有效規管，並已將有關建議以及如何修訂《私隱條例》其他範疇的建議交予政府。他稱，政府於今年1月20日向立法會政制事務委員會匯報修訂《私隱條例》的方向和初步建議，包括考慮修訂條文以更針對性地處理與「起底」有關的行為、賦予專員法定權力要求社交平台或網站移除涉及「起底」等內容，其建議與公署建議修訂《私隱條例》的方向相若。公署會與政府進一步深入研究具體的條例建議。

私隱公署就「起底」整體情況和跟進工作：

公署於2019年6月14日接獲首宗這類「起底」及網絡欺凌的相關個案。截至2020年5月15日下午5時為止，公署共接獲及主動巡查後發現 4,592 宗相關個案；涉及17個網上社交平台及討論區，及3,217條連結。

當中被「起底」人士，遍及意見不同取向的人士和各行各業的從業員，其中「警務人員及其家屬」為受影響人數最多的單一組別。在4,592 宗個案中，涉及警務人員及其家屬共 1,630 宗（佔整體個案約 35%）。對政府官員及公職人員進行「起底」的共 186 宗（佔整體個案約 4%）。

截至2020年5月15日下午5時為止，公署共182次去信涉事的17個網上平台，要求移除共3,039條違法的連結，以及要求平台向其網民刊登警告字句，說明「起底」或網上欺凌行為會觸犯《私隱條例》第64條刑事罪行。當中有1,809 條連結（即 60%）已被移除。

公署亦已依法將 1,411 宗涉嫌違反《私隱條例》第64條的個案，交予警方作進一步刑事調查及考慮提出檢控。

公署已將涉嫌違反法庭禁制令的44宗個案轉介律政司跟進。

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責任編輯 李志強