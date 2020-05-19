【復課減價】豐澤推復課優惠低至65折　開學必備UV 殺菌消毒箱+打印機+口罩收納袋

▲ 豐澤推復課優惠低至65折！（圖片由豐澤提供）

中小學及幼稚園將於5月27日起分階段復課復課，在新冠肺炎疫情未平息情況下復課，家長除了購買一般的開學用品，都會購買防疫用品。豐澤由5月20日起至6月21日，將會推出一系列 Back to School 開學必備產品，優惠低至65折！

Back to School 開學必備產品包括防疫、返學、電子產品，為大家精選一些實用的優惠品。

消毒用品方面，UV 殺菌消毒玩具收納箱的體積可以容納玩具，甚至書本及文具，小朋友放學回家便可把上學用品消毒一遍，保持衛生。此外，小朋友午飯時需要暫時脫下口罩，也可用抗菌口罩收納袋暫存。

▲ （圖片由豐澤提供）

電子用品方面，一台方便上網及做功課的手機、電腦可以令學習效事半功倍，智能手機最平$698起，已能滿足他們學習的需求。

▲ （圖片由豐澤提供）

此外，保溫水樽及飯盒等等亦有優惠！

▲ （圖片由豐澤提供）

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責任編輯：王芷瑩