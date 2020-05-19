【城中熱芒】每周限量50盒空運香港　台灣蜜雪芒甜度高達22度中醫籲一類人士要慎吃

▲ 葛珮帆日前在立法會選舉內委會主席期間，被傳媒發現以WhatsApp下訂兩箱台灣蜜雪芒，讓台灣蜜雪芒一時成為城中熱話。

本港立法會內委會昨日（18日）選舉主席期間，民建聯立法會議員葛珮帆被傳媒發現以WhatsApp下訂兩箱共12顆台灣蜜雪芒，盛惠$1500港元，事件讓台灣蜜雪芒一時成為城中熱話，然而註冊中醫師就建議其中一類人士要慎吃芒果。

葛珮帆事後在facebook感謝大家關注她買芒果一事，又指當時「見到朋友發來話買咗批特別嘅芒果，叫做蜜雪芒，未試過，諗住買比媽咪及朋友試吓，立即留咗兩盒」。不過，葛珮帆以$1500落訂兩箱共12顆芒果，即每個約$125的價錢就被網民質疑「買貴咗」，有網民笑言，香港市場對蜜雪芒比較陌生，自己經營的門市售價，都只是60元一顆，如果以12顆計，埋單都只是720元，比葛珮帆的便宜了逾一倍。

據資料顯示，這款成為城中熱話的台灣蜜雪芒，是由台灣行政院農委會高雄區農業改良場，耗時11年研發，並於2016年開售，全名為「高雄4號-蜜雪」。據台灣農委會介紹，蜜雪芒「肉質細緻纖維少，糖度約為13-17˚，果皮呈現誘人討喜的桃紅色，果蒂處散發淡淡果香味」，果實櫥架壽命達6到8天，台東更有果農把蜜雪芒的糖度成功培育至17-22˚，遠勝於另一款台灣馳名芒果愛文芒。

據台灣首位取得「蜜雪」授權並量產的果農潘連進指，目前蜜雪芒果每周限量50盒空運至香港，台灣則需要2個月前下訂才買得到。不過，據註冊中醫師丁子承（Ray）早前接受TOPick訪問時表示，個別體質人士要慎吃芒果。他指出，芒果屬性平味甘，有益胃止嘔、補中益氣、解渴生津功效。然而，芒果容易誘發皮膚過敏痕癢、暗瘡等問題。他強調，「發物」容易在體內誘發不良免疫反應，造成身體過敏，但程度因人而異，亦有機會引致腹瀉、消化不良、風疹等。

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責任編輯:羅嘉欣