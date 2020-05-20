廣華醫院研發「防飛沫屏風」　採樣本減前綫風險

▲ 由廣華醫院職業治療團隊設計的「防飛沫屏風」，有助減低醫護為疑似患者抽取鼻液樣本時的感染風險。（曾耀輝攝）

前綫醫護為新冠肺炎疑似患者抽取鼻液樣本進行檢測時，患者不時會忍不住刺激，向醫護咳嗽和打噴涕。

為令前綫醫護安心工作，廣華醫院職業治療團隊利用舊物循環再造，設計出「防飛沫屏風」，減低醫護感染風險。有關設計獲醫院感染控制組認可，並早於3月中旬已投入使用。

在使用屏風時，醫護需穿全套防護裝備，將屏風推向病人面前，向病人講解流程後，進行抽樣程序，屏風前會設小工作枱，方便醫護放置樣本瓶。廣華醫院急症室資深護師李辰飛是用家之一，她認為屏風設計小巧靈活，透明的膠板亦不會阻礙和病人的溝通，其他急症室同事對屏風亦有正面評價。

舊物循環再造 成本3千元

屏風造價3,000元，底座是醫院打算棄置的屏幕架座，讓雙手穿過的膠圈是冷氣機組件，推動的把手亦是廢物重用，相當環保。屏風的設計亦有多項細節，例如設置膠圈的高度，是綜合了廣華醫院急症室護士的平均身高才落實，符合人體工學，亦方便工作；膠板則用以無縫彎曲設計，避免飛沫停留於膠板接縫難以清潔。

負責製造防飛沫屏風的是廣華醫院職業治療部部門經理陳俊松和病人服務助理梁子峰，陳俊松笑指，「我和梁子峰喜歡執垃圾重製，我們都是藝術家，只是作品難登大雅之堂。」陳俊松對能幫助前綫醫護感到高興，未來亦打算製作一個「兒童版防飛沫屏風」。除急症室用的防飛沫屏風，陳俊松製作了一個放射診斷用的版本，其設計較簡單，主要用地拖棍和自製3D打印組件製成，造價只需600元。

記者：陳梓蔚