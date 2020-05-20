國際學校今起陸續復課　31校全日復課申請獲批　有學校擬安排學生分批用膳

▲ 英基學校協會其中一間屬校擬安排學生分批用膳。（學校網頁影片截圖）

國際學校可率先在今日（20日）起按校本情况分階段復課，有72所學校擬於今日至周五（22日）內復課。雖然教育局指復課以半日上課為原則，避免在校除下口罩一同午膳，有31間學校按教育局指引在用膳座位作出特別安排後，所提交的全日復課申請已全數獲批，當中英基學校協會有屬校擬安排2節午膳時段，讓學生保持1米距離用膳。

教育局表示，截至昨日共接獲72所提供非本地課程的私立學校（包括國際學校）提交的復課安排，當中53所學校擬於今日或周五（22日）起陸續復課，餘下19所學校則擬自下周一（25日）起陸續復課。

局方早前稱，因個別國際學校有偌大的飯堂，或可讓學生在用膳期間保持距離，減低衞生風險，如校方按當局指引安排用膳座位及其他防疫措施，學校可建議安排學生在校午膳，但必須就全日復課作出申請。

教育局昨表示，有31所學校（包括英基學校協會轄下的學校）已就全日復課作出申請，並就學生在校用膳期間的安排提供詳細資料。

教育局按個別學校的實際情況，檢視擬議的午膳安排，包括學校有否劃出特定的空間只限作午膳之用，以及在用膳座位安排和其他防疫措施方面，有否按教育局指引作出安排，讓學生在用膳期間保持距離，減低衞生風險。就個別學校提出的擬議安排，局方提出改善建議後，相關學校已跟進作出合適更改，31宗申請已全部獲批。

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▲ 英基學校協會其中一間屬校擬安排學生分批用膳。（學校網頁影片截圖）

其中已提出全日復課申請的英基學校協會日前發家長信，稱擬安排中小學於下周一（25日）起陸續復課，部分高中生本周五先行復課，學生抵校後需量體溫，校方亦會重新編排課室座位，以確保座位之間有至少1米距離等。

英基轄下其中一間同時有中小學部的智新書院，早前拍攝短片講解復課後的防疫安排，校方指，屆時會安排兩節午膳時段，讓學生分布在3層的飯堂用膳，讓學生之間保持1米距離，而本學期餘下時間內，校園內不會售賣食物，師生需自備食物及飲料。

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記者：馮琪雅