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【銅芯抗疫口罩】創科局指CuMask產品質量具保證

社會 23:51 2020/05/19

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

創科局指CuMask產品質量具保證。

創新及科技局發言人深夜發稿表示，銅芯抗疫口罩+™產品質量具保證，包裝前已經臭氧消毒。

發言人今日（19日）說：

負責銅芯抗疫口罩+™量產的生產商具ISO 9001品質管理認證，口罩生產過程中有品質控制，過程中若發現有瑕疵、污漬，有關產品是不能通過出品要求。　

創科局發言人提醒市民，為確保衞生，CuMask口罩開封後必須妥善處理，用後必須每日沖洗乾淨。

清洗時無須取出過濾層，然後用毛巾輕輕印乾水分，不要擰乾，不可熨燙，平放晾至乾透才收起。

港府早前向全港市民派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask），首批登記市民已陸續收到口罩。不過，近日網絡流傳一張照片顯示，政府派發的CuMask口罩中有發霉黑點。

【銅芯抗疫口罩】市民陸續收到CuMask　有網民發現口罩內部夾層有發霉黑點

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責任編輯　李志強

 

疫情 創新及科技局 口罩

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