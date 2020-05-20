【捕獲天王】郭富城超市買橙被「野生捕獲」　興奮大媽與無奈城城相映成趣

▲ 郭富城超市被野生捕獲，大媽合照影不停城城超無奈。

身為知名的明星紅人，每次出門應該遇著不少路人粉絲上前索合照。早前為業界舉行完籌款演出的天王郭富城，最近因為人氣急升再度被翻出與粉絲的舊合照，在超市手執兩個橙的郭富城一臉無奈，身旁的大媽粉絲異常興奮，相映成趣。

貴為天王的郭富城生活貼地，出外自己買日用品。比如去年城城駕跑車出門為女兒買尿片，因為遇著街上有社會運動示威而被向記者拍到。

到近日，網上流傳一張郭富城身穿便裝身處超級市場的照片，染上一頭金黃毛髮的城城穿著黑色Polo恤、拼接牛仔褲、黑波鞋配黑襪，看背景估計是香港的超級市場。

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▲ 城城一臉無奈。（網上圖片）

藝人與粉絲的合照普遍都非常平凡，但這張天王合照中，郭富城手執兩個橙，對著鏡頭露出極度無奈和勉強的笑容。

反觀在他身旁、一身黑裙與其十分相襯的大媽，則一臉興奮，手放胸前有如少女，更跕高腳尖意圖更靠近偶像，場面滑稽。

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▲ 被連環快拍的城城準備繼續挑橙。（網上圖片）

該名大媽另外還有一張照片，捕捉到城城準備「回歸」貨架繼續挑橙的模樣。

大媽粉絲後來把照片上載到網上，並留言大讚城城友善：「偶遇天王郭富城終於見到真人太帥了，人非常善良熱情，激動的我一屁股勾子冷汗，問我是台灣來的嗎？我說河南來的。」

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▲ 去年9月城城駕著跑車出門遇著社會運動，並向記者透露要為女兒買尿片。（網上圖片）

其實此照片早於去年９月左右拍攝和分享，但由於近日城城做完網上直播演出後人氣再度暴升，該張合照再度在網上瘋傳。

有網民見到大媽說自己來自河南，考慮到近月新冠肺炎的疫情，立即反問大媽來港後是否已經接受為期14日的隔離。

另外亦有人留意到城城外貌十年如一日，而且似乎很喜歡Polo恤的休閒打扮。

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