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【倫常悲劇】70歲老翁向妻借錢不成　懷疑90歲外母指使趁睡夢中亂刀狂斬命危

親子 10:23 2020/05/20

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70歲老翁亂刀狂斬外母致其命危。

家庭中的金錢糾紛，演變成恐怖傷人案。台北一名70多歲的老翁，懷疑9旬外母指使妻子不借他錢，竟趁外母熟睡時，持刀闖入房間一陣亂斬，令外母頭頸等重要部位多處刀傷，目前仍在醫院急救中，而斬人的老翁已被逮捕。

據了解，70多歲的翁姓男子與妻子長期因金錢發生爭執，近日翁男向妻子借錢不成再次大吵，翁男懷疑是同住的外母背後指使，希望妻子不要再給他錢，竟心生殺機。昨日（19日）凌晨趁外母熟睡時，闖入房間中亂刀狂斬，其他家人聽到慘叫聲驚醒，當場目擊這場人倫慘案，即時報警把全身是血的外母送院。

目前外母頭頸重要部位多處刀傷，傷勢嚴重，仍在搶救中。翁男被趕到的警員當場逮捕，目前依殺人未遂重罪落案，由於擔心他有逃亡之虞，檢察官向法院申請羈押。

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責任編輯：王明芳

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