【時尚速報】UNIQLO聯乘村上隆及歌手Billie Eilish　招牌卡通tee5月25日官網率先發售

今天要談最當紅的年青偶像歌手,一定是剛於去年在格林美頒獎典禮獲得最佳女歌手獎項的Billie Eilish,這位最年輕的得主,穿衣風格自成一格,最近更得到UNIQLO邀請,聯同日本藝術家村上隆於5月尾推出UT系列,一次過滿足了兩方面的fans。

▲ UNIQLO、村上隆和歌手Billie Eilish系列將會在5月25日在網店率先發售。(圖片UNIQLO提供))

其實Billie Eilish和村上隆的合作並非首次,原來她倆從Instagram裏開始認識和交談,及後Billie邀請村上隆為她的一首MTV《You Should See Me in a Crown》製作動畫,透過村上隆的招牌式的卡通人物圖案,為這個MTV在YouTube裏有著6,800萬的瀏覽次數。

▲ 另一款童裝tee有歌手Billie Eilish的肖像。($79/圖片由UNIQLO提供)

▲ 這件是Billie Eilish女fans必儲的項目,售99元。(圖片由UNIQLO提供)

既然合作空前成功,UNIQLO又怎會不懂得這個商機,於是今個夏天找來二人再次碰頭。

這一次包含男、女和童裝的UT系列,設計上,Tee上有著Billie Eilish專屬的Blohsh符號,當然更不會少了村上隆最著名的Kaka Kiki花朵圖案,爆賣是必然的事。

▲ 童裝售價更便宜,售$79元。(圖片由UNIQLO提供)

▲ 男裝有多款選擇,一律UT價,沒有因為聯乘而提高價錢,售99元。(圖片由UNIQLO提供)

留意的是這一個UT系列將會在5月25日率先在UNIQLO的官方網站率先發售,待5月29日才會在全港的UNIQLO店舖上架,心急人可要在網上率先搶購。

記者:何偉雄