【時尚速報】UNIQLO聯乘村上隆及歌手Billie Eilish 招牌卡通tee5月25日官網率先發售
休閒 10:49 2020/05/20
今天要談最當紅的年青偶像歌手，一定是剛於去年在格林美頒獎典禮獲得最佳女歌手獎項的Billie Eilish，這位最年輕的得主，穿衣風格自成一格，最近更得到UNIQLO邀請，聯同日本藝術家村上隆於5月尾推出UT系列，一次過滿足了兩方面的fans。
其實Billie Eilish和村上隆的合作並非首次，原來她倆從Instagram裏開始認識和交談，及後Billie邀請村上隆為她的一首MTV《You Should See Me in a Crown》製作動畫，透過村上隆的招牌式的卡通人物圖案，為這個MTV在YouTube裏有著6,800萬的瀏覽次數。
既然合作空前成功，UNIQLO又怎會不懂得這個商機，於是今個夏天找來二人再次碰頭。
這一次包含男、女和童裝的UT系列，設計上，Tee上有著Billie Eilish專屬的Blohsh符號，當然更不會少了村上隆最著名的Kaka Kiki花朵圖案，爆賣是必然的事。
留意的是這一個UT系列將會在5月25日率先在UNIQLO的官方網站率先發售，待5月29日才會在全港的UNIQLO店舖上架，心急人可要在網上率先搶購。
記者：何偉雄