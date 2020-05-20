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【時尚速報】UNIQLO聯乘村上隆及歌手Billie Eilish　招牌卡通tee5月25日官網率先發售

休閒 10:49 2020/05/20

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

UNIQLO、村上隆和歌手Billie Eilish系列將會在5月25日在網店率先發售。（圖片UNIQLO提供））

今天要談最當紅的年青偶像歌手，一定是剛於去年在格林美頒獎典禮獲得最佳女歌手獎項的Billie Eilish，這位最年輕的得主，穿衣風格自成一格，最近更得到UNIQLO邀請，聯同日本藝術家村上隆於5月尾推出UT系列，一次過滿足了兩方面的fans。

UNIQLO、村上隆和歌手Billie Eilish系列將會在5月25日在網店率先發售。（圖片UNIQLO提供））

其實Billie Eilish和村上隆的合作並非首次，原來她倆從Instagram裏開始認識和交談，及後Billie邀請村上隆為她的一首MTV《You Should See Me in a Crown》製作動畫，透過村上隆的招牌式的卡通人物圖案，為這個MTV在YouTube裏有著6,800萬的瀏覽次數。

另一款童裝tee有歌手Billie Eilish的肖像。（$79/圖片由UNIQLO提供）

這件是Billie Eilish女fans必儲的項目，售99元。（圖片由UNIQLO提供）

既然合作空前成功，UNIQLO又怎會不懂得這個商機，於是今個夏天找來二人再次碰頭。

這一次包含男、女和童裝的UT系列，設計上，Tee上有著Billie Eilish專屬的Blohsh符號，當然更不會少了村上隆最著名的Kaka Kiki花朵圖案，爆賣是必然的事。

童裝售價更便宜，售$79元。（圖片由UNIQLO提供）

男裝有多款選擇，一律UT價，沒有因為聯乘而提高價錢，售99元。（圖片由UNIQLO提供）

留意的是這一個UT系列將會在5月25日率先在UNIQLO的官方網站率先發售，待5月29日才會在全港的UNIQLO店舖上架，心急人可要在網上率先搶購。

記者：何偉雄

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