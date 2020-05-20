【歐洲移居】港男退休移居塞浦路斯　 250萬可永居兼購地起連花園5,000呎大屋

隨著近年香港政局不穩，近年查詢外國移民人數激增，除澳洲、台灣等熱門地點外，可會留意位處地中海的冷門之選塞浦路斯？港人Lucus與妻子在2016年移居到當地退休，「閒時去希臘、意大利旅遊，生活閒悠」，申請永久居留權的門檻更低至30萬歐元（約250萬港元)，其他如醫療、教育等各方面的生活條件又如何? 不如聽他介紹一下。

▲ Lucus跟妻子選擇在塞浦路斯退休，圖為塞浦路斯一間酒店內的留影。(相片︰被訪者提供)

今年五十多歲的港人Lucus，記得是2016年2月往塞浦路斯定居的，他表示自2014年雨傘運動後，已察覺香港變得不再一樣。

那時我已和太太找國家移民，對塞浦路斯毫不認識。我們14年至15 期間去了很多地方考察，泰國、馬來西亞以至葡萄牙、西班牙、意大利等，每國短住一至兩星期，看環境是否適合長住。

▲ 利馬索終日陽光海灘，也是不少歐洲人的度假天堂。(相片︰被訪者提供)

Lucus指，擇地退休，主要看3個因素。

第一是會不會被人歧視，第二是生活指數不高 ，因退休後可能沒有收入，最後看樓價，綜合3個條件，我最後選了塞浦路斯。還記得我第一次去留了4日就決定了，並找當地律師替我們辨手續。

30萬歐元起 購地起1,500呎房子

▲ 利馬索有希臘式的窄巷佈局，兩旁都是cafe，寫意悠閒。（攝影︰馮柏偉）

2012年塞浦路斯內務部頒佈了移民法例，允許非歐盟國家居民在塞浦路斯購買不少於30萬歐元的房產，從而獲得永久居留權，Lucus正是憑此條件在那裏定居。「另一種是投資200萬歐元(約1,700萬港元)購買多套住宅，幾個月就可取得當地護照，在歐洲中算是極快，但差不多是買賣。」Lucus表示。

Lucus 2015年在利馬索爾考察期間，已立刻扑鎚投資30萬歐元起的買樓計劃，

通常政府會批塊地給你起樓，在市中心中位數計，2,000呎花園加1,500呎室內單位，大概30至40萬歐元( 約250萬至340萬港元)，已是地價、建材、施工工程全包，我間屋花了1年左右就起好，過程中律師還會替你代辨永久居留證。

Lucus現在住的屋連花園近5,000呎，花費已逾30萬歐元的永居門檻，但在香港已是豪宅級別。

▲ Lucus的家中花園，他說建築全屋的時間只約12個月。(相片︰被訪者提供)

Lucus 說，利馬索稅收低，12.5%是歐盟最低企業所得稅率，「故吸引很多船運公司和金融公司在這裏註冊以避稅，類似巴拿馬這些港口城市。這裏沒甚麼工業，故鮮有污染，空氣質素有保障，作為退休人士很重要。」

用歐盟醫療卡 只付10%藥費

塞浦路斯在19世紀曾被英國作殖民地，由於她是歐盟國家，但物價相宜，故不少英國人也選擇在此退休，其他如挪威、俄羅斯人也愛來此避暑。

Lucus 表示自己拿的是永居證，但同時亦可申請一張歐盟醫療卡(European Health Insurance Card)，

用這醫療卡，可以在其他歐盟成員國享用醫療服務，我都是今年才拿到。之前太太因事看醫生，入院做了body check ，一次CT Scan本要150歐元(約1300港元)，但用這咭10歐元(約84港元)已搞定，再到藥房配藥，50歐元(約420港元)的藥她只付約5歐元就可，其他有政府補貼，醫院內還有主診醫生跟進。

至於教育，Lucus說當地英國或歐洲人子女，多會選讀國際學校，「以英語教學，開始小學一年級約4,000歐元(約3.4萬港元)，逐年遞升至平均6至7000歐元(約5.1萬至6萬港元)，之後再涵接至英國或歐洲的大學。」

雖然利馬索的官方語言是希臘語，但英文亦極為通用，之前Lucus起屋，跟裝修師父溝通用英語亦無問題。

1家3口 8,300港元夠用生活費

Lucus在香港時經營成衣出口，當時大陸及東南亞均有廠房，但今天這已幾近夕陽工業。現屆退休之齡，他亦轉以網上貿易生意維生，「即是沒有國界之別，我和太太在幾年間在歐洲周遊列國，撈到平價機票，十多歐元已可去希臘，去意大利英國幾百蚊港紙已去，生活算悠閒。」

▲ Lucus的兩個兒子住在香港，「一個兒子本來新年時來探我，但避疫留了塞浦路斯暫住。」(相片︰被訪者提供)

利馬索物價指數低廉，人民平均工資約13,000港元左右，Lucus現時與太太及兒子（因避疫情留在當地），一家3口所有開支如水電、食物及駕車油費等，1,000歐元( 8,300港元)左右已ok。「有空的話，我還可驅車至土耳其那邊的尼科西亞購物，像以前港人過關去深圳消費般，物價約這邊的6成左右。」

▲ Lucus跟妻子閒會周遊列國，去希臘也不過是約1小時的機程，相當方便。(相片︰被訪者提供)

Lucus目前拿的是永久居留證，拿塞浦路斯護照則要居住滿7年，但目前他還考慮要否申請，

居住最後的一年，規定要住滿365日，兼要懂一點希臘文，一把年紀好難學。兼之我每年返香港3、4次，也經常去歐洲旅行，對我來說有點難度，反正現在拿特區護照也可周圍去。

撰文︰馮柏偉

