【木耳中毒】34歲女子食浸泡超過一日黑木耳中毒肝衰竭亡　中醫：木耳不能浸過夜

▲ 34歲女子食浸泡超過一日黑木耳中毒肝衰竭亡。

內地再次發生因黑木耳浸泡時間過長，進食後中毒事件。廣東東莞一名34歲獨居女子，因進食浸泡超過24小時的木耳，出現中毒症狀，最後更因肝功能衰竭身死。本港有註冊中醫稱，黑木耳浸泡時間超過8小時，會產生毒素，不應浸過夜。

據梨視頻報道，據東莞市疾控中心公共衛生監測所副所長表示，該名女子是獨居在公司宿舍，她前一天將木耳泡發煮食了一部分，剩餘的繼續浸泡到第二天食用，即超過24小時，出現噁心，乾嘔等症狀。

她隨即被人送院搶救，醫生在她的血液，尿液裡都檢測出了米酵菌酸毒素，而且血液內的含量還特別高，米酵菌酸毒素，損害人體肝臟，是致死率最高的細菌毒素之一，死亡率高達50%以上。該名女子由於毒素引發身體各功能衰竭，最終搶救無效死亡。

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註冊中醫馬琦傑曾接受TOPick訪問解構進食木耳的風險，他表示黑木耳、雲耳和雪耳都屬菇菌類，含有多醣體，本身並無毒素，但會因產地及供應商的監控影響品質。

中醫：木耳浸泡時間愈長 易滋生細菌

木耳浸泡時間愈長，加上溫暖潮濕的天氣，容易滋生細菌。當浸泡時間超過8小時，木耳變質所產生的細菌量將達至原來的數倍至幾十倍，繼而產生毒素，他提醒：

用黑木耳、雲耳和雪耳這些菇菌類食材製成的湯和甜品，不應留過夜，以免變質並產生毒素。

若進食後中毒，患者會出現急性肝、腎功能衰竭，表癥為：極度疲倦乏力，胃口欠佳、嘔吐和腹脹等。若為神經毒性，可能出現血液、肌肉溶解症狀。

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如何清洗木耳，要浸泡多久？

馬醫師建議，市民在浸泡乾木耳時，需用清水沖洗木耳，並多換3次水以上，以便去除木耳的紫質。然後用水浸泡，浸泡後把水倒掉，再用水沖洗1次即可。

浸泡時間要因應木耳品種及大小決定，時間由1至3小時不等，但不能浸過夜。

若要浸泡較厚較大的白背黑木耳，最少浸3小時才變軟。經過浸泡的木耳，也不能擺放至翌日使用。

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責任編輯：羅嘉欣

