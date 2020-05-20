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【新冠肺炎】本港14名出院者「復陽」　包括打邊爐家族及馬莎售貨員

健康 10:36 2020/05/20

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醫管局指，有14名出院者「復陽」。

新冠肺炎疫情持續，雖然本港截至19日已連續5日沒有錄得本地確診個案，但截至19日早上，醫院管理局指共有14名病人於康復出院後再次對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，其中第29及383宗個案仍然留院。

醫管局表示，截至19日早上7時30分，共有14名病人出院後再次對新型冠毒測試呈陽性反應，分別是第29、58、132、351、383、410、496、648、756、876、903、949、968和1004宗個案，其中第29、383及903宗是早前未曾公布。

據過往資料，第29宗個案屬「打邊爐家族」的91歲老婦，她於2月1日因自身疾病入院，2月9日確診，直至5月6日出院。

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第383宗個案屬39歲新來港外傭，於3月24日確診，曾入住大埔那打素醫院。

第903宗個案屬「銅鑼灣CEO唱K群組」的48歲男子，在皇室堡馬莎上班。他在4月6日確診，曾入住瑪嘉烈醫院。

醫管局表示，復陽病人大部份症狀輕微，或沒有出現任何呼吸道症狀，醫院會因應病人的個別臨床情況提供合適治療。第29宗及第383宗個案仍在醫院接受治療，其餘12名病人早前已經出院。

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責任編輯：楊宛茜

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