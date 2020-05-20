【小豬出軌】羅志祥520發7000字長文　向相戀9年周揚青道歉：對不起我錯了

▲ 羅志祥520發7000字長文，向相戀九年周揚青道歉：「對不起我錯了！」

台灣藝人羅志祥（小豬）與內地網紅周揚青拍拖九年，女方上月公佈二人分手消息，同時發長文爆料，並對小豬多年來多次出軌作出指控，爆出男方搭上公司旗下女藝人簡愷樂，又愛約多人運動。

小豬繼早前連續發兩次文章向周揚青道歉，又回應母親身體狀況後，於今日「520」的日子，以「男孩女孩」為題，在微博發放長達7000字的文章，回憶與周揚青的九年情。

羅志祥「520」7000字微博全文：

5月1 號 相遇⋯

一個不怎麼特別的一天 男孩下了班接到了熟悉的電話 跟朋友吃著熟悉的晚餐 聊著熟悉的話題

可是今天 卻出現了不熟悉的你

突然間變得很特別........

一個女孩 一個不知道為什麼會讓我緊張的女孩

男孩吃著他的飯 觀察力很強的他一直東張西望

一眼就看出女孩的不自然 她.........指甲油掉漆了

她的接發雖然漂亮 但看得出來應該有點時間了

這不是個很好的話題

但是男孩還是開了這個沒有把握得玩笑

沒想到女孩卻大方的回應

她說：對呀 所以我今天很不自在本來不想來的

但............好險你來了



5月2號 相識

快樂的時光總是過得特別快

不過 男孩還不想說掰掰....

男孩問：要不待會去唱歌吧?

其他人很快的答應了這個邀約

但男孩在意的是她的答案...

女孩抬頭淡淡的說了一句 走啊～

她答應了

那個說自己今天不自在不想來的女孩竟然答應了

熱鬧的包廂裡 歡樂的氣氛中 她點了一首歌

男孩在想 是甜美可愛還是高難度情歌?

當音樂響起

那熟練的手勢搭配著自信的律動

差不多先生

她..........是個饒舌歌手

男孩配合著女孩的節奏

這是他們合唱的第一首歌





5月3號 3個6

差不多的話題 差不多的默契

差不多的互動 差不多.........

沒有人吹牛贏的過我的

男孩聽完了這句話激起了他的鬥志

畢竟他也不是省油的燈

男孩：3個6

女孩接著說 3個6災

男孩想 等等 什麼是災 為什麼要災

當男孩還在疑惑的同時

女孩說：還是你要飛

男孩又想 啊? 什麼是飛 為什麼要飛...

不行 不能讓他看出我的愚蠢

男孩：好 我飛 ..

女孩：好 開吧

男孩：嗯 輸了

男孩始終搞不清楚3個6災跟飛的差別

他輸了一整晚 但他ㄧ點也不在意

因為......男孩有了女孩的電話號碼.....



5月4號 真的 不可能.....

命運讓他們相識 男孩卻遲遲沒有聯絡女孩

不是因為他慫 而是男孩找不到一個適合的節日

一個自然的機會

幾個月後的這天 男孩終於鼓起了勇氣 發了第一封訊息 他想了很久 選擇了一個他們之間

最有共鳴的話題

男孩:3個6

男孩幻想女孩的回答應該會是 3個6災或飛

女孩:什麼6

男孩:3個6災阿

女孩:你誰啊 你不說我就不回你了

尷尬的男孩顯得有點不知所措 原本設定好的對話內容 才剛開頭就結束了 男孩只好表明他的身分

女孩:哈哈哈 你怎麼會有我的電話

男孩:你上次自己給我的

女孩:不可能

男孩:真的

就在真的與不可能的來回迴圈當中

意外的開啟了他們的話題

他可能到現在還不知道男孩有多感謝他的朋友



5月5號 甜甜的

每天的早晚問候漸漸成為了習慣

就算不在彼此的身邊 也能感受到對方的陪伴

今天女孩說她要去麗江

這是他們這幾天沒有提到的話題

男孩察覺到她似乎心情不好

於是一如往常的跟她鬥鬥嘴開開玩笑 希望女孩可以暫時忘記難過的事

隔天女孩傳來了一張照片

她騎著單車但嘴巴卻嘟嘟的

男孩:你怎麼啦？

女孩淘氣的說:我看到我姐妹也有一條跟你一樣的（項鍊 ）我等一下要叫她丟掉

雖然女孩知道這條項鍊很多人都有

但男孩感覺得出來

那嘟嘟嘴的女孩... 吃醋了



5月6號 服務員

等待⋯就是為了這ㄧ天的到來

期盼⋯兩人第一次的正式見面

餐廳裡的男孩看似正常 但心裡早已排練過無數個打招呼的方式 今天的他也多了一份緊張

歡迎光臨 女孩來了 白色寬大的襯衫搭配著

自信又強大的氣場

接發 指甲油 全都煥然一新 男孩更加確定

她真的很在意上次男孩開的玩笑

女孩坐了下來 互相的點頭微笑 就在一陣尷尬之中 一個聲音點破了這個關係

請問需要點餐嗎? 救星出現了.....

她點了很多她喜歡吃的東西還有甜點

男孩:哇 你這麼會吃喔

服務員看了男孩一眼 嗯 又說錯話了...

但這才知道 女孩會在心情不好的時候

只要吃到霜淇淋和甜點就會開心

越是刻意放鬆就越是緊張

兩人初次的約會就在尷尬中畫下（逗)點

回到家後 男孩的手機傳來了訊息...



5月7號 檢討會

小時候的男孩曾經很努力的練習ㄧ項才藝

希望有天在表演的時候能夠完美呈現

但卻沒想到 正式演出時失誤連連 我想這時候男孩的心情就像當時一樣失落

回到房間 沮喪的男孩在想要發什麼樣的訊息

來為今天拉回點分數

同時間 女孩傳來了訊息

女孩:你覺得我們適合嗎?

男孩:剛剛的確很尷尬 不知道哪裡出了問題

於是兩人開始針對剛剛吃飯的過程開起了檢討會

哪句話說的不好 哪件事做得不對

在不知不覺中 兩人又回到了原本的歡樂

一段愛情的開始 都是需要磨合

但最重要的是兩人都願意付出...



5月8號 紀念

一年當中有許多不同的節日 但在每對情侶之中

也有屬於他們重要又有意義的日子

兩人開始正式交往了 而遠距離的問題很快的成為

他們第一個克服的難題

熱戀中的情侶 見面的次數增加 見面的時間更長 感情也因此迅速加溫

但伴隨而來的是 每次分離時的不舍與難過

每次離別的前一晚 兩人總是捨不得睡 寧願緊緊的抱在一起聊天 看著電影 也不願意闔上眼

就算只有多一點點時間 也都想好好珍惜

因為他們都不知道 下一次見面會是什麼時候

在準備要分離前的那天晚上

男孩突然說 有個禮物要送給她

女孩的興奮與期待完全表現在臉上

男孩從包裡拿出了禮物

女孩開心的拆開後 竟發現是男孩身上戴著那同ㄧ條 很有意義的項鍊

女孩感動的眼淚 已經代替了她的回應

因為女孩知道這條項鍊背後真正的故事

還有送她這條項鍊的意義..

8號快樂



5月9號 簡單的幸福

記得有一次 他們在車上等紅燈 女孩看著旁邊的摩托車 突然回頭問了男孩

女孩:你會騎摩托車嗎?

這一個問題勾起了男孩的回憶 他開始得意的敘述 他年輕時 騎摩托車的技術有多好

看著男孩的滔滔不絕

女孩: 好想給你載哦

於是..

隔兩天 男孩跟朋友借了台摩托車

載著女孩出去兜風

路途中 女孩不斷的自拍

後照鏡中的她看起來好滿足

男孩想帶女孩去吃一間很好吃的涼麵

但騎車技術很好的他卻是個路癡

在找路的過程中 他們沒有發現到前方有臨檢

這台鬼鬼祟祟的摩托車 馬上引起了員警的注意

追上來攔下了他們

男孩還沒來得及反應發生了什麼事 女孩就急忙擋在前面著急的說 : 員警叔叔 他沒有違規 也沒有喝酒 我們只是在找涼麵而已

員警笑了 男孩也笑了 快速的核對身分後 員警便告訴了他們正確的方向

終於吃到了涼麵 今天的面特別好吃.....

回家的路上 男孩嘴角不自覺的上揚

在發生任何事情時 那個女孩

她願意為男孩跳出來擋住一切

也許.. 對於男孩來說 這就是最簡單的幸福吧



5月10號 媽媽

兩人穩定交往了一段時間 他們的相處越來越甜蜜

這天女孩剛起床 刷著牙

男孩突然說: 走 今天帶你回家見媽媽

女孩想都沒想 開心的回答: 好啊

咦 她怎麼都沒有緊張的感覺

不是應該要問一些問題嗎

我們不用演練一下嗎

沒過多久他們便出發前往媽媽家 在車上

女孩如往常般 聽起了他喜歡的音樂

嘴裡唱著歌 腳下跟著節拍踏

她不知道 每踏一下 男孩就越緊張

彷佛指揮著他的心跳

前面就是媽媽家了 男孩不斷的提醒

媽媽的個性 媽媽的興趣 媽媽的..

等等

她越唱越大聲欸 是不是打擾到她了..

他們到了 媽媽早已站在門口迎接 男孩抱著忐忑的心情走在前面 此時一個聲音傳來（媽媽）

這個女孩快步的從男孩旁邊走過去

先是擁抱 接著簡單的自我介紹

然後勾著那笑得合不攏嘴的媽媽

進入家門 絲毫沒有在乎男孩的存在

家裡面的她們 很快的找到很多共同的話題

一個接著一個 有說有笑

頓時間男孩腦中閃過一個想法

她們........是不是本來就認識了

今天寫的這篇剛好是母親節

（祝大家母親節快樂)



5月11號 任意門

經過了一些日子 因為男孩的工作繁忙 他們有一段時間都沒有見面

這天晚上 女孩有些不開心 抱怨著太久沒有見面 很想念對方 好想要有一個任意門 想你的時候 打開門就看得到你

男孩安撫了女孩的情緒 告訴她 等男孩工作告一段落 很快就會過去找她 並互相說了晚安

孰不知 男孩早就偷偷取消了三天的工作

安排好隔天最早的班機 想要給女孩一個驚喜

掛上電話後 男孩整理好行李 就直接出發去機場

前往女孩住的城市

一路上 男孩持續與串通好的女孩媽媽聯絡 確認女孩的一舉一動 在女孩熟睡中 男孩也到達了目的地

男孩緩緩的打開了她的房門 小心翼翼的走到床邊坐了下來 靜靜的看著熟睡中的女孩

這不是剛剛還在鬧脾氣的她 我這不就來了嗎

男孩: 早安

女孩迷迷糊糊的睜開雙眼: 我..我是在作夢嗎 你不是要工作嗎 你怎麼來了

男孩: 因為我有任意門阿

女孩開心的抱著男孩

因為眼前的男孩 就是她的小叮噹



5月12號 求求你

男孩跟女孩在戀愛過程中 去過很多遊樂園

他們喜歡遊樂園的原因不同 女孩喜歡遊樂園的氛圍 男孩則喜歡樂園中 刺激的遊樂設施

有一次他們在東京的後樂園 男孩勇敢的向女孩提議說 走 我們去玩雲霄飛車吧

女孩打死不要 拼命的向男孩說 不行 我真的不行

我玩那個真的會死

男孩說：放心不會死 我會ㄧ直牽著你的手

其實能夠跟自己心愛的女朋友玩雲霄飛車

也是男孩ㄧ直很想做的事

男孩求了很久 女孩終於答應了 於是男孩帶著女孩 女孩帶著眼眶的淚水 前往排隊

在排隊的過程中 男孩興奮的說 坐雲霄飛車一定要玩兩次 一次坐第一排 可以感受到視覺衝擊 一次坐最後ㄧ排 能夠體會到明顯的離心力

女孩越聽越害怕 不斷祈禱希望可以坐在中間 隊伍慢慢地縮短了

不知道他們排到的位子是哪一排

突然間男孩開心的喊著 耶 我們坐第一排耶

此時的女孩 心情早已降到穀底

但都排到入口了 也只能硬著頭皮上了

女孩的嘴巴像機關槍一樣念個不停 一路念到飛車向上爬升的最高點 這時的她終於安靜了

男孩看著女孩驚恐表情 不忘提醒 表情要注意喔 等等下去有相機會拍照 話還沒說完 咻 那短短一分鐘不到的時間 女孩重新經歷了ㄧ遍人生 所有生命中的苦澀 全都反應在我們買下的那張照片裡

結束後 她一句話也沒說 可能也是說不出話

但是女孩完成她生命中第一次也是唯一一次的雲霄飛車

謝謝你 你真的很勇敢....



5月13號 鼓勵

男孩時常跟女孩分享他工作上的趣事 女孩也從中羡慕起了男孩的工作環境 覺得很豐富

男孩跟女孩說 你也可以去完成你想做的事情呀

女孩想了一下 講了很多自己想達成的目標

但她始終訂定不了方向

於是 男孩果斷的給了她一個最適合她的答案

她是一個聰明且具有判斷能力的女孩

敏銳的她從不錯過所有時下流行的事物 所以男孩建議她可以嘗試 服裝品牌設計 這是一條最適合女孩也最有把握的路

女孩開始積極的找尋有機會合作的物件 不斷的累積經驗

不過成功並沒有這麼容易 即便是能力很強的她 也免不了遇到商場上的險惡

一次次的挫折 讓女孩產生放棄的念頭

男孩瞭解了她的困難 鼓勵了她

男孩: 其實你可以自己當老闆 掌控所有的一切 至少成功與失敗 你都不會後悔 我也會盡全力的支持妳

兩人開始分析著道路上將會碰到的優缺點 男孩也提供了很多設計的想法

女孩越來越有興趣 越來越得心應手

現在的她 成功的創造了屬於她自己的品牌

恭喜妳 妳做到了



5月14號 演技

大多數的情侶都會記錄下感情中美好的回憶 照片是最直接也是最有共鳴的方式

只是往往都會在關鍵時刻 造成了一點遺憾

日本的櫻花有種特別的魔力 能夠讓樹下的戀人得到滿滿幸福的滋味

原本就很甜蜜的兩人 也規劃好了這趟旅程 想在櫻花樹下拍下一張粉紅色的紀念

但過程中 難免會遇到小事情而產生爭執 所帶來的結果 就是他們這一趟旅遊並沒有留下紀念的照片

旅途結束了 他們的氣也消了 女孩開始後悔 抱怨著難得的出遊 卻因為無聊的小事情 沒有留下回憶..

男孩沒有回應 不是因為不開心 而是他默默的把女孩口中的可惜 全都記在了腦海裡

過了一段時間 這一趟他們與朋友們即將前往峇裡島 出發前他們互相叮嚀 這一次有別人在

千萬不要吵架喔

哈哈哈 你們猜到了嗎 沒錯 他們又吵架了

差不多的小事情 卻影響不到大家的心情 兩人脾氣雖然都不好 但演技卻都挺好的

這天風光明媚 陽光普照 大家到了露天餐廳 ㄧ群人有說有笑 但兩人眼神完全沒有交集 為了怕被發現

男孩看著菜單問:你還要喝什麼嗎

女孩看著沙灘 面無表情 但卻用俏皮的聲音說:柳橙汁阿

接下來的時間他們各自望著風景 沒有任何交談

突然間男孩想起了女孩之前說的話 不想要造成可惜

他慢慢坐到了女孩旁邊

酷酷的跟她說:欸 我們來拍照吧

女孩冷冷的回:喔 好啊

雖然他們語氣冷淡 但心裡都知道 這張照片對他們有多麼珍貴

因為就算吵架也要拍照 才不會留下任何遺憾.

你們看 雖然不太會裝的女孩 她的臉上擠不出笑容 但是她的手卻還是搭在了男孩肩上



5月15號 完美主義

女孩對化妝很有興趣 時常研究出不同的妝感跟大家分享

這天 男孩感覺到女孩有點不尋常 手裡拿著化妝包 但眼睛卻一直盯著他看

男孩問：怎麼了

女孩：我幫你化妝吧 臉上還帶著一絲詭異的笑容

男孩沒有拒絕 答應了她

女孩開心的把化妝品擺滿整桌

男孩以為只是一個單純的化妝練習 想不到...

一個轉身 女孩從包包裡拿出了三頂假髮

男孩：我困了

女孩：你給我回來

男孩乖乖的坐下 他才發覺女孩已經策劃很久了

女孩開始幫他戴起了發箍 擦上保養品 隔離霜

接著是打底 眼睛閉起來 眼睛看上面 畫了上下眼線

微笑 打上腮紅 不要動 現在要畫眉毛 當然還要黏上最重要的假睫毛 眼睛看起來才會更有神

完成了 不 還有口紅

看似簡單的幾個步驟 足足化了男孩兩個小時 再加上假髮後 男孩成為了女人

看著鏡子前的自己 讓原本抗拒的男孩 開始欣賞起了自己

欣賞這個來自完美主義者的作品



5月16號 帽子哥

女孩是個很喜歡旅遊的人 每當男孩忙於工作時 她都會替自己安排一趟旅行

孝順的女孩這一次帶著她媽媽 準備前往東京觀光 好讓她能暫時轉移一下對於男孩的思念

抵達東京後的幾天 母女兩人參觀了許多景點 吃遍了道地美食 女孩也時不時跟男孩分享她的心情

男孩:你等會要去哪裡

女孩:我要去銀座 跟媽媽去買個東西

男孩:那你要去之前 你能不能去新宿的百貨公司附近 幫我拿個東西

女孩:好啊

女孩準備去完成男孩所交代的任務 到了百貨公司門口 女孩打了通電話

女孩:我到了 然後呢

男孩:你有看到前面的巷子嗎 右轉

女孩:看到了 我現在要準備右轉了

男孩:前面有一個戴帽子的男生 你有看到嗎

女孩東張西望的說:哪裡啊 沒看到欸

男孩:那你再往前走一點 他已經在門口等你了

女孩:有 看到了 一個帽子哥

女孩慢慢的向前靠近 而帽子哥也緩緩的轉過身來

突然間女孩大叫一聲 整個日本都感受到她獅吼功的威力

因為眼前的帽子哥..就是男孩本人



5月17 小確幸

記得有ㄧ次他們在上海的房間看電視聊著天

女孩突然說想出門 想去外灘走走 男孩二話不說的答應了

從飯店走到了外灘 今天外面的氣溫有點低 不過他們感覺不到冷

兩人依偎在ㄧ起 男孩成為女孩的外套 女孩也像是外套裡的暖暖包 相互取暖

就這樣邊走邊聊天 很平常的夜晚

前方有位賣玫瑰花的阿姨朝他們走了過來說：年輕人 買朵玫瑰花送給旁邊這位漂亮的女孩吧

男孩跟阿姨寒暄了幾句後 買下了玫瑰花 轉頭送給了女孩 女孩很開心的收下 兩人又繼續往前走

一個小小的動作 隱藏著大大的感動

因為阿姨的出現 讓這束玫瑰花變成了ㄧ個意外的幸福 留下了屬於外灘的回憶

有時候的幸福不需要刻意去營造

其實...可以很簡單

ㄧ個舉動 ㄧ個眼神 ㄧ個瞬間

幸福都會出現在你身邊



5月18號 味道

每年的春節 男孩最期待的 就是回到老家 好好的吃一頓媽媽親手做的家常菜

有一年的春節 男孩帶著女孩也一起回老家過年 桌上一道道美味的菜色 都是男孩最愛吃的

看著男孩開心滿足的模樣

女孩自信的說:下次我也要做一模一樣的給你吃

她的行動力很強 春節結束後沒過多久 女孩偷偷的向男孩媽媽討教 並從市場大包小包的返回家中 完成了她對男孩所做的第一次料理

女孩問: 味道怎麼樣?

男孩: 哇 好吃呀

女孩接著吃了一口 此時的她心裡明白 這次的成果並沒有到及格的分數

但眼前的男孩還是一口接著一口的吃完了全部

她下定決心 一定要讓男孩重現出那開心滿足的樣子

沒多久 男孩到澳洲工作一個月

也許是情侶間的心電感應 一周後 女孩也來到了澳洲找他

兩人一見面 女孩就拉著男孩前往超市 女孩自信的挑了她所需要的食材 沒有過多停留 就回到住處

一進門就開始在廚房忙進忙出

那銳利的眼神 那驕傲的笑容 那熟練的技術

你不說 我以為她是（食神）

女孩說: 吃飯囉 一樣的幾道菜 卻用了更短的時間完成

女孩沒有問男孩答案

因為男孩正開心滿足的吃著每一道菜

謝謝你 讓男孩吃到家的味道...



5月19號 她

她的快樂喜歡與我分享 喜歡黏著我 喜歡聽我撒嬌 從生活中一點一滴的建立起幸福

我們很愛看電影 喜歡邊看邊討論 特別是恐怖片 只是每次嚇到她的都是我的尖叫聲

她是個膽小的女孩 只要她走在前面 我從後面大叫追她 她就會叫著往前跑 但是膽小的她 卻很想嘗試跳傘

她的快樂來源很簡單 比方說喜歡挑戰有潔癖的我 在我的床上吃零食 經過我確認沒有掉屑後

就會開心的像小朋友一樣跳著離開

她喜歡到我的服裝間 看看我新買的戰利品 看到有合他胃口的 就算尺寸不對

她也會偷偷穿上 搖頭晃腦的走出去 每次都被我發現 但還是抵擋不了她的一句 拜託 給我穿啦

我們每天都會比看誰的力氣大 可愛的她 用力時都會（吼ㄧ 吼ㄧ）的喊著

她喜歡我陪她玩邏輯類的遊戲 狼人殺 劇本殺 密室逃脫 我也是從她身上學會了狼人殺

最近她迷戀上了樂高 但這也是我唯一沒有辦法陪她堅持下來一起去完成的遊戲

我很佩服她在做事情時的投入 耐心 與堅持

（除了三年前跟我說過要考駕照以外）

我們最大的樂趣 就是互相誇獎 任何人的讚美 都比不上對方的一句認可來的重要



5月20號

這段日子是我近年來最長的一段獨處時間

也很誠實的面對自己

回想這九年來的點滴

妳是一個追求完美的人 卻因為我的不完美

破壞了妳的原則

很開心 我們一起參與過很多事

一起經歷過成功的喜悅

一起面對過低潮的痛苦

我們也一起成長

真的如妳所說 我們大多數的時光都是快樂的

妳很少讓我擔心難過

但妳的不快樂都是因為我造成的

工作上的我常常遇到很多瓶頸及壓力

妳總會想辦法幫我抒發情緒

記得我在拍美人魚的時候 壓力很大 很沮喪

妳來飯店陪我對臺詞 跟我聊天放鬆心情

調整好我的狀態

但這些年來 我對妳製造的痛

妳卻從來不讓別人發現妳的脆弱

這段時間 我不斷的反省自己 檢討自己

也因為這次的事情

讓我更懂得勇敢的面對 不去逃避

我要再一次的跟妳說

對不起 我錯了

很抱歉 最後這一篇 我沒有傳給妳

我選擇公開的方式 完成妳一直想實現的願望

女孩：老公 我可以發剛剛巴黎鐵塔的合照嗎 拜託

這一次 我答應妳 由我來跟大家分享

我們的故事⋯