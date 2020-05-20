【食不安心】吃鮑魚大餐驚見生猛紅蟲　廚師：有更高蛋白可正常進食【附清洗鮑魚方法】

▲ 一名女子吃鮑魚大餐驚見沙蟲，向餐廳反映，廚師卻表示「高蛋白」。

不少人喜歡鮑魚，但一定要清洗乾淨！江蘇南通市一名女子近日與家人去吃海鮮自助餐時，驚見鮑魚中有2條沙蟲蠕動。她向廚師反映後，對方竟回覆說，有更高蛋白質，可正常進食，令她嚇傻。

綜合內地媒體報道，王姓女子與家人一行五人準備享用鮑魚時，發現有沙蟲竄出，不敢進食。不料她向餐廳反映，廚師竟說：

這是正常的，可以吃的，高蛋白。

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該女子大感驚訝，表示「我是來吃海鮮不是來吃蟲子，如果這個蟲子可以吃的話，為何不另外裝盤供客人拿取？」及後餐廳表示，可以不收取費用，惟結帳時反口，最終女子向市場監管部門反映。

清洗鮑魚的方法

到底可以怎樣洗淨鮑魚？香港沙田凱悅酒店中菜廳沙田18主廚何振雄師傅早前接受TOPick訪問時表示，鮑魚肉和邊位難免會帶點黑色的污穢，需清洗一下。

許多人最真接會用牙刷生擦鮑魚，但原來這樣做會令鮑魚收縮，肉質會變韌不好吃。

何振雄師傅教大家清洗的方法：

1. 煲滾一鍋熱水，然後倒入鮑魚攪拌，約10秒鐘後，就可以撈上來；或者乾脆熄火浸一浸後再撈上來。

2. 立刻放入凍水中過冷河。

3. 用刀仔鎅出鮑魚肉，記得隨手去掉鮑魚的腸臟。

4. 然後用牙刷在水喉下刷鮑魚，慢慢地刷洗，便可擦走那些黑色的污穢。

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責任編輯：羅嘉欣