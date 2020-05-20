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【小豬出軌】羅志祥撰7千字長文再向周揚青道歉　小豬選擇發文日期時間另有玄機

娛樂 11:00 2020/05/20

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

小豬羅志祥撰超長文再向周揚青道歉。

小豬羅志祥在上月被當時女友周揚青以催毀方式分手，踢爆小豬出軌、與旗下女藝人愷樂有染，甚至暗指小豬生活荒淫喜歡「多人運動」，並點名叫愷樂驗性病。雖然羅志祥與愷樂分別道歉，不過二人形象大插水，演藝事業可說全毀。

事件似乎平靜，羅志祥在今天5月20日早上9時12分於個人微博以「男孩 女孩」為題發約7千字長文，回顧他與周揚青的9年情史，最後並向周揚青道歉：「對不起 我錯了」。

【減肥大作戰】周揚青自創3天減肥餐單　靠食青瓜+運動1年激減44磅【內附餐單】

長文中公開多張二人拍拖合照。（微博圖片）

羅志祥有心思

有細心網民指，今天是5月20日，普通話諧音是「我愛你」。

至於9時12分發文，是因為9月12日是周揚青生日的日子。

而且他全篇文都是簡體字，似在呼應周揚青曾表示為他努力打繁體字。

整件事可見小豬十分心思，是個浪漫的人。

周揚青甚得羅媽媽歡心。（微博圖片）

羅志祥憶拍拖點滴

羅志祥在微博發千字長文內回顧與周揚青的9年情點滴，由他與周揚青相遇、相識、戀愛的過程，形容對方是「不知道為甚麼會讓我緊張的女孩」。

他並在文中指兩人交往是「一起經歷過成功的喜悅 一起面對過低潮的痛苦 我們也一起成長」。

羅志祥上載與周揚青之前遊巴黎的合照。（微博圖片）

最後，羅志祥稱：「這段時間  我不斷的反省自己 檢討自己 也因為這次的事情 讓我更懂得勇敢的面對 不去逃避」並向周揚青道歉：「因為這次的事情 讓我更懂得勇敢的面對 不去逃避 我要再一次的跟妳說 對不起 我錯了」

此外並展與周揚青的巴黎鐵塔合照，深情寫下：「這一次 我答應妳 由我來跟大家分享 我們的故事」。

羅志祥「520」7000字分手全文即睇：【小豬出軌】羅志祥520發7000字長文　向相戀9年周揚青道歉：對不起我錯了

撰文 : TOPick柴犬出動

羅志祥 周揚青 歌手 娛樂人物職業 演員 分手 出軌 娛樂行業

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