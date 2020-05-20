【親子活動】玩具反斗城招募寶貝建築師 　上載BB玩玩具靚相有機會獲逾3,000元禮品

▲ 家長可選取一張寶寶正在開心玩玩具嘅原創照片 ，歡迎拍攝任何品牌玩具或自製玩具，捕捉小朋友玩樂可愛模樣參加。（本報資料圖片）

小朋友年幼時，家長都喜歡為他們影靚相，今次玩具"反”斗城召募的活動，正正在大家都不能出外時，也可以有一個優質的親子活動；家長拍下小朋友玩玩具的可愛模樣並上載，參加便會有奬，玩具“反”斗城及Venture Studios的專業團隊在公眾最多讚好的50幅佳作中，再選出最可愛的10份作品，送出豐富獎品，不容錯過，截止日期是6月7日。

玩具"反"斗城獨家引入加拿大積木玩具MEGA BLOKS「First Builders一歲起．動手起」系列，為此舉行「寶貝建築師大招募」活動，家長們為一歲至三歲寶寶拍低原創照片，於FB貼文留言上載照片，附上寶寶姓名或暱稱、性別及年齡（月份），及留言「我係MEGA BLOKS 寶貝建築師！」及標籤三位Facebook朋友，便可參加，每用戶只可參加一次，可獲玩具"反"斗城七折優惠券及Venture Studios 500元攝影禮券。

獲得最多讚好的50名參加者，將進入內部評審環節，10位寶貝建築師更有機會被挑選參與獨家MEGA BLOK宣傳拍攝，並可獲超過價值3,000元禮品，包括玩具"反"斗城500元禮品卡及2,700元Venture Studios桌面相框照片免費攝影套餐，結果將於6月10日公布；查詢活動詳情 可按此。

記者：Lily