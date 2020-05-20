【監警會報告】李家超強調監警會報告公開及持平　斥部分人的批評是誤導及偏頗

▲ 李家超強調監警會報告公開及持平。（馮漢柱攝）

監警會上周五（15日）發表反修例示威專題審視報告，保安局局長李家超表示，監警會花了10個月的時間完成審視報告，其報告是公開及持平。他又批評部分人的指控是偏頗及誤導性，希望市民花時間認真看報告。

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李家超稱監警會的報告持平，報告有列明警方在內部協調問題、互聯網的認知及使用及人手分配方面需要改善，且利用圖片及不同的資料列明示威者的暴行，包括其使用的暴力不斷升級，亦有講述武器升級至危險品及爆炸裝置等，相信是大家看到的事實。

他又指，監警會26位的專家是來自不同專業的界別，包括來自法律界、工程、會計、醫療等的人士。報告經過10個月研究後，全面及詳盡將宏觀事實說出來。對於有意見指報告沒有向警方問責，他批評這句話是偏頗及誤導性，並解釋每個投訴警方的個案，都會按證據、事實處理，而報告是宏觀地陳述事實。

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李家超又質疑某些人在以化名在記者會上作出批評，但不願意向監警會提供相關資料，質疑他們是埋藏在化名後作出不負責任的指控。

另外，他又認為部分批評是轉移視線、斷張取義。他舉例指，報告中指出於去年7月21日，警方在3小時內收到24000多個999熱線求助，令到999系統超出負荷；報告亦提到有人於網上呼籲幫忙分散警方、「炸爆999line」等，強調監警會是將整個事實陳述出來，但部分人卻斷張取義，導致有人認為監警會是批評市民故意「玩電話」。

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他希望市民花時間認真閱讀監警會報告，「如果市民沒有看過報告，就好容易被一些人的說話而誤導」，又相信現時批評的人是支持或參與過之前的暴力示威。

李家超又指，局方會成立專責小組，並親自督導跟進監警會報告中的52項建議，成員包括局方和警方代表，下周將召開第一次會議，會研究跟進優次，相信部份建議可以較早落實。

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記者：郭詩詩