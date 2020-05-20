【降魔的2.0】啤啤兩個原因留在人世　劉佩玥籲學懂珍惜：愛自己才能愛身邊的人【有片】

▲ 劉佩玥指啤啤留在人間除小馬外還有另一個原因。

TVB劇《降魔的2.0》以不同故事帶出「珍惜」的意義，昨晚（5月19日）《降魔的2.0》除有Ivy姐（林淑敏飾）與Tony（徐榮飾）的人鬼情未了感動觀眾外，啤啤（劉佩玥飾）第一次到墳前看自己的墓碑，接受自身已死亡的劇情同樣催淚。

劉佩玥飾演的啤啤在第一輯《降魔的》不幸被展明（黃子恆飾）害死，不過一直暗戀小馬的她未完成「小馬都喜歡自己」的心願，所以一直留在人世陪小馬修練成降魔人。

到啤啤在Ivy姐亡魂消失後有感而發，終於第一次去看自己的墓碑。後來，啤啤明白到在適當時候學懂放下，接受死亡，這是否暗示啤啤將離開馬季去投胎？

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▲ Ivy姐的離開令啤啤知道要面對死亡。（《降魔的2.0》截圖）

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從啤啤身上學到的事

劉佩玥在《降魔的2.0》的演出動人，獲不少觀眾讚演技有進步。她也在今天（5月20日）凌晨在個人Instagram分享看劇後的反思：

接受死亡是什麼一回事，究竟是死後接受，還是死前已經需要一步一步學習？如果在死亡之前已經可以學懂珍惜和放下，能否減輕死後的遺憾和痛苦？ 啤啤和ivy姐讓我深刻而實在的上了寶貴的一課。誠然，有很多時候無論你多努力多期望，世界不一定會回應你的夢想和理想。你或會偶爾感到無力軟弱，徬徨無助，然而，假若你仔細一看，路上的風景卻可是精彩絕倫，是無與倫比的美麗。 親愛的，不要輕率放下志氣，亦不要被執念迷惑，人生旅途充滿悲喜苦樂，請好好保管自己的心靈，愛自己才能好好愛錫身邊愛你的人。我每天也在學習中，一起加油 感謝各位喜歡今集的朋友仔，收到好多message話同啤啤一齊喊 因為有共鳴，才會感動！

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▲ 劉佩玥的演出感動觀眾。（《降魔的2.0》截圖）

啤啤留在人間的兩大原因

劉佩玥也在接受TOPick專訪時指出，《降魔的2.0》的劇集設定是靈魂留在人間是有代價，有機會變成怨靈，會忘記要到達目的地。

她表示：「之後劇情會講小馬感受到啤啤愈來愈不想離開，所以不斷鼓勵她要到目的地，因為原來啤啤放不下的不止小馬，還有第一輯沒有提及的啤啤父母，所以今次會交代更多啤啤父母對她離開的看法。」

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