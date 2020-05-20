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涉藏汽油彈擬認罪還押候訊　舞台設計師准保釋須留在家中

社會 11:39 2020/05/20

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

（經濟日報資料圖片）

23歲舞台設計師涉於去年9月及10月涉襲擊他人及於示威期間被發現藏有汽油彈，案件早前於區域法院提訊，被告表明擬承認兩項控罪，還押候訊。被告今（20日）向高等法院申請保釋，法官批准其保釋申請，直至6月15日於區域法院應訊為止，除陪同母親到醫院外，被告須於其餘時間留在寓所。

被告姚少康（23歲），報稱舞台設計師，今由代表律師向高等法院申請保釋獲批，被告准以現金及人事各10萬元保釋，期間不得離港，每天須到警署報到，除陪同母親到醫院外，其餘時間須留在家，於醫院逗留時間為1小時，被告准保釋至6月15日到區域法院應訊當天為止。

被告涉於2019年10月在將軍澳示威期間，被發現藏有汽油彈，另涉於同年9月在牛頭角襲擊另1人，被控在公眾地方管有攻擊性武器及襲擊致造成身體傷害兩罪，案件押後至6月15日作正式答辯及求情。

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記者：林育慧

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