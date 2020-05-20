【育兒心得】應允午睡後去公園卻不實現　鄧藹霖：別用欺騙方式教育孩子

▲ 別用欺哄方式教育孩子。（iStock圖片）

「你乖，快啲瞓，瞓醒媽媽帶你去公園。」媽媽哄逗小孩午睡，但其實她是不會帶孩子外出的，而當孩子醒來時，媽媽已跟我茶敘去了，根本就不會在家。

我勸媽媽不要騙小孩，她卻反駁：「他才不過三歲人仔，識乜呀？反正瞓醒就乜都唔記得啦！」

錯！錯！錯！請不要小覷幼兒呀，他們的腦袋像個小電腦，正在大量廣收數據呢！

就以本人為例，至今仍依稀記得那個泛黃的舊奶樽，還有奶甜的味道。當媽媽粗暴剪爛奶嘴一刻，我哭得死去活來。後來媽媽說當年我是一歲戒奶的，那一幕已牢牢刻於記憶系統裏。

又有一次，家裏發生意外，我被滾熱的湯燙傷全身，家人急召救護車把我送到醫院去。當我醒來時，發現置身於一個完全陌生的地方，周圍都是白色，燈光強烈刺眼，有種濃烈的氣味刺鼻難受，我放喉大哭！不懂痛，只感極度恐懼！

媽媽終於出現了：「媽媽！快把我帶回家！」「我的拖鞋呢？嗚嗚嗚……我的拖鞋被偷了！」媽媽和穿白衣的人嘰咕了一輪，走來跟我說：「乖乖，不要哭，媽媽依家去廁所，回來帶你返屋企吓！」

我等完再等，哭完再哭，媽媽果然是一去不返，狠心把我撇在恐怖的地方去。也可能是從那一刻開始，我發誓從此不再相信媽媽了，也有可能促成了日後的反叛呢！

那年，我兩歲。

文章原刊於《經濟日報》收費專欄「會笑媽媽」。

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撰文：鄧藹霖