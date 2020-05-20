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將軍澳新都城2女子墮樓亡　重案組接手調查

社會 11:44 2020/05/20

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

警員在都會豪庭2座對開調查。（曾秋文攝）

將軍澳新都城有人高處墮下。警方於今早（20日）9時03分接報指，2名女子由新都城都會豪庭2座高處墮下，倒臥大廈對開空地重創。救援人員趕至現場，證實事主當場死亡，其遺體被移至停車場，並以帳篷遮蓋暫時存放。

兩具遺體被移至停車場暫時存放。（曾秋文攝）

警方指，兩名死者均是女性，分別是一名60至70歲長者，以及一名30至40歲的女人。案件交由將軍澳警區重案組接手調查。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話

撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話

生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話

向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話

利民會「即時通」熱線 35122626 (24小時真人接聽)

東華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話

協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話

社會福利署熱線 / 2343 2255 / swdenq@swd.gov.hk / 一至五：09:00時至17:00﹑六：09:00-12:00﹑其餘時段：可選擇按「0」 字，將電話轉駁到東華三院熱線及外展服務隊，與當值社工聯絡）

醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk (Website) / 91 012 012 (只限SMS) / hkopenup (WeChat / Facebook Page / Instagram) / info@openup.hk /24小時/  中文(廣東話、普通話)、英文

資料來源：本報綜合各機構網頁資料

記者：曾秋文、郭詩詩

將軍澳 自殺 新都城

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