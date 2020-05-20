【冷氣播毒】北京辦公室33人集體發燒　疑經中央冷氣系統播毒致細菌性呼吸道感染

▲ 北京33人集體發燒，疑經中央冷氣系統播毒致細菌性呼吸道感染。

早前，中國病毒專家鍾南山坦言，內地面臨第二波新冠肺炎疫情危機。近日北京市一個辦公室有33人同時發燒，引發民眾恐慌。不過，官方經調查後回應，案例實為細菌性呼吸道感染，與新冠肺炎無關，並估計是中央冷氣使用不當所致。

與新冠肺炎無關

北京市西城區疾控中心於周日（17日）接報，指該區出現多宗發燒病例，截至18日凌晨1時，西城區5間醫療機構發燒門診共接診33名患者，均來自同一棟大樓的一個辦公室。西城區政府立即啟動應急措施，為患者進行新冠病毒測試，同時對該辦公場所進行環境採樣檢測。

防控小組指出，33名患者對新冠病毒測試呈陰性，多人對A組乙型溶血性鏈球菌呈陽性，經專家判斷，排除是新冠肺炎，初步相信與中央冷氣衛生狀況和使用方法有關，患者受細菌性呼吸道感染，繼而引起集體發燒。

疑經中央冷氣播毒

北京市疾控中心主任曾曉芃表示，在疫情期間，使用冷氣前應使用專業的消毒劑，消除容易造成呼吸道感染的細菌。從室外走到室內環境時，不要立即開冷氣，防止引發心腦血管快速收縮造成的意外。另外，使用中央冷氣時應保持良好通風，溫度應維持在攝氏26度，以免室內室外溫差過大。

【新冠肺炎】三家庭共9人同一餐廳相隔1米用膳先後中招 研究：冷氣機氣流加速飛沫傳播

【新冠肺炎】病毒在密封冷氣巴士可漂浮4.5米 台醫生：最髒地方是地板

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣