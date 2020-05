【學英文】「Side」引伸爭吵中對立的一方　表明立場要「take side」　

美國總統特朗普再次指摘世衞永遠站在中國一方(on the side of China),是中國的傀儡,中國應當為爆發疫情負責。事實上,很多人擔心疫情後,世界各地會出現排華現象。

名詞side原意指「面、側面、邊緣」。例如,

A cube has six sides.(立方體有六個面。)

She likes sleeping on the right side of the bed.(她喜歡睡在床的右側。)

I love the southern side of this town.(我喜愛這個城鎮的南部。)

You can park the car at the side of the road for a short while.(你可以將車子停在路邊一會兒。)