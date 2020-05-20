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至尊假期結業涉1100旅客受影響　旅議會：旅客可向旅遊業賠償基金申請補償

社會 11:59 2020/05/20

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

至尊假期結業，其網頁仍然運作。（擷自「至尊假期」旅行社網頁）

主力經營內地短線團的「至尊假期」旅行社結業，據旅行代理商註冊處提供的資料，約1100名旅客受影響，涉及團費約120萬元。旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，本港爆發新冠肺炎疫情後，已有8間旅行社結業，而周一接獲旅行代理商註冊處通知，即時撤銷至尊假期的註冊。

根據「至尊假期」旅行社網頁，至尊假期分別於旺角、屯門及荃灣都設有分行，據知受疫情影響令很多旅行團取消，旅行社出現財政問題。

陳張樂怡稱，至尊假期因財政問題，無法於註冊處規定限期前注資繼續經營，已即時撤銷旅行社的牌照及旅遊業議會會籍；絕大部份受影響旅客持有蓋上印花的團費收據，可以向旅遊業賠償基金申請相當於團費9成的特惠補償。

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責任編輯：陳正怡

疫情 陳張樂怡 旅行團 新冠肺炎疫情

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