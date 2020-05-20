【聰明人】抱怨盡心盡力為公司第一個被炒　鄭丹瑞：聰明人會視為學習機會

經常聽到有人埋怨：「我咁盡心盡力幫公司，點解到頭來公司第一個炒嘅，竟然係我！」又或者：「我對你咁好、咁愛你，為你付出咁多，點解你仲出去滾？」

人生不如意事，十常八九，本來就是「阿媽係女人」的爛道理，只是，當我們的人生出現一些不如意的人、不如意事的時候，我們就氣急敗壞到連這些「三蚊一擔」的爛道理，都想不起來，就算想起，也選擇拒絕接受。一路走來，遇過很多人，有些你會視為知己，有些你會避之則吉，有趣的是：你視為知己、願意交出你的心的人，最後總會背叛你，讓你失望，叫你傷心。

一路走來，你又會遇過很多事情，要你好好處理，有些事情，你覺得易如反掌，有些則難若登天。難若登天的，你自動放棄，易如反掌的，結果是撞板撞得焦頭爛額。這樣的一條人生路，走起來實在有點令人心灰意冷。

但我們卻可以從檢視出現這些狀況時，我們如何面對並知道自己是一個怎樣的人？因為聰明的人，每次遇上不如意的人和事，都會視為一次學習機會，學習下不為例、學習一錯不能再錯。平凡人會接受命運的安排，不作掙扎，當然也不會去學習。最沒出息的人，不僅不能夠從中學到任何東西，甚至執迷不悔，終日只懂埋怨懊惱。即使不是每次都可以做得到，我也要求自己不斷努力，嘗試去做一個聰明人。

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