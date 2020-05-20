【降魔的2.0】工作狂林淑敏錯過幸福　徐榮痛失摯愛後悔：我永遠晚了一步【有片】

▲ 《降魔的2.0》徐榮林淑敏道出愛要及時真理。

《降魔的2.0》昨晚（5月19日）劇情高潮迭起，正當啤啤（劉佩玥飾）的偶像Ivy姐（林淑敏飾）不服自己的主題被同事Tony（徐榮飾）捷足先登，《降魔的2.0》劇情卻意外反轉，原來Ivy早已在手術台上失救。

Ivy和Tony這段無疾而終的戀情非常虐心，Tony獨自一人悔恨自己沒有把握機會，在節目向Ivy致敬：「規矩我知的，但如果我不這樣做，就永遠沒機會。」林淑敏與徐榮大騷演技。

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▲ Ivy在看節目才知自己離世。（《降魔的2.0》截圖）

錯失太易愛得太遲

《降魔的2.0》劇情講工作狂Ivy在生時，一直示Tony為假想敵，直到她死後才知道Tony一直守護自己，可惜兩個對的人在心意互通時已天人永隔。

Tony亦只能在失去Ivy後為自己的膽怯後悔：「以為轉到同個一電視台，可以有多點機會接觸，但距離反而更遠，想接近你、了解你又怕你反感，到我有勇氣，你已經視我為競爭對手，你知嗎，我以為只要留在你身邊，總有一天可以遇到我們的時機，不過我永遠晚了一步，原來我己經錯過所有機會。」

徐榮和林淑敏細膩演技亦為角色加了不少分，沒有嚎啕大哭卻心如刀割，為Ivy和Tony的戀情更添淒美。

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▲ Ivy驀然回首，才驚覺幸福一直在身邊。（《降魔的2.0》截圖）

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放下執著珍惜眼前

在生時，Ivy眼中只有工作，因此忽略了身邊的一切，待她停下來時，才能發覺身邊的美好。

正如Tony對她的愛慕，其實幸福一直都在：「這麼多年，我在電視台看過無數次日出，們從沒細心欣賞過，原來這裏的風景這麼漂亮，可惜已經是最後一次。回顧人生目標清單，原來我只有工作，現在有人替我完成節目，我也沒甚麼放不下。」

▲ 《降魔的2.0》劇情大反轉。（《降魔的2.0》截圖）

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對人世還存有留戀的啤啤不禁問Ivy：「你這樣離開，捨得嗎？」，Ivy回答：「種子也不一定會發芽，有些種子注定一世不會開花結果，人總以為自己有很多機會，但原來這樣已經錯過很多對的時機，雖然可惜，但能怎樣？」

林淑敏也在IG為Ivy發文：

如果人能夠接受生命係有盡頭嘅，那麼對生命看重的先後次序，或許會重新排列。我感恩遇到這麼好的故事、好對手、以及一個我很推崇備至的導演。

▲ 許家傑發帖文大讚林淑敏。（許家傑IG圖片）

「送水輝」許家傑於社文平台貼出與好拍檔「大小姐」林淑敏的合照，並寫道：「Ivy姐，好好睇呀！而且你一定係最佳員工，死左都掛住做野💪💪💪#降魔的2#圖文不符#純粹想表揚你」

林淑敏留言回應：「沒有你在play back mon 旁邊給意見，我那來的勇氣去完成每一場戲。感恩有你這個 #自己友 混在工作日常」許家傑回覆：「雖然得一集，但我好感受到你角色的性格、特質。勁」

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