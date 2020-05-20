【全球大流行】 夏天疫情會緩和？普林斯頓大學研究：高溫不能減緩傳播

▲ 普林斯頓大學一項研究顯示，高溫不太可能顯著抑制病毒傳播。

新冠肺炎疫情持續多月，隨著天氣逐漸回暖炎熱，疫情是否有望在夏天完結，成為不少人心中疑問。美國普林斯頓大學近日發表一項研究顯示，高溫不太可能顯著抑制病毒傳播。

據普林斯頓大學網站顯示，在5月18日於「科學」（Science）期刊發表的一項研究報告指出，夏天不會大幅度遏止疫情人傳播，若沒有有效的防疫措施，氣候較潮濕的地區，可能會爆發嚴重疫情。

普林斯頓大學環境研究所（Princeton Environmental Institute）研究人員Rachel Baker表示，在疫情大爆發的早期，我們留意到較溫暖或潮濕的天氣，不會減慢病毒的傳播速度。

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Baker續指，即使氣候對傳染病的發展規模及時間上的確存在影響，但由於病毒傳播力甚為廣泛，因此無論氣候條件是如何，病毒都會迅速傳播。

恐演變成季節性疾病

Baker又表示，疫情在巴西、厄瓜多和澳洲等多個南半球及熱帶國家擴散，顯示較溫暖的氣候條件，對遏止這種大流行的傳染病，幾乎沒有發揮作用。

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研究人員指出，若沒有有效疫苗或其他防控措施，這種新型冠狀病毒性恐怕會持續感染更多人，演變成季節性疾病。直到大多數人對病毒具有免疫力時，氣候才會對病毒傳播起減緩作用。

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責任編輯：羅嘉欣