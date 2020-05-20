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【飛虎之雷霆極戰】蔡潔處女作全裸與曾志偉演對手戲　《飛虎》馬國明手下是墨爾本華姐冠軍

娛樂 13:56 2020/05/20

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蔡潔曾憑《香港仔》提名金像獎最佳新演員。

TVB新劇《飛虎之雷霆極戰》本周首播，劇中演馬國明手下的蔡潔，以眼鏡look造型登場頗搶鏡。其實蔡潔是2012年的墨爾本華姐冠軍，更曾憑電影處女作《香港仔》提名金像獎最佳新演員，現在影視兩線發展。

現年31歲的蔡潔專注演藝事業，既拍電影又拍劇集，十分賣力。

出生於廣東湛江的蔡潔長大後移居到廣州，並於暨南大學修讀導演系，為內地著名演員張鐵林的愛徒。

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蔡潔於《飛虎之雷霆極戰》飾演毛逸敏。（TVB截圖）

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蔡潔墨爾本華裔小姐奪冠軍

蔡潔於大學畢業後，赴澳洲墨爾本皇家理工大學修讀創意媒體碩士。於2012年，她參選墨爾本華裔小姐，勇奪冠軍、最上鏡小姐等7個大獎，創下了地區紀錄。

之後，蔡潔代表墨爾本來港參加國際中華小姐競選，獲得最受傳媒歡迎佳麗，並於賽後返回澳洲完成學位。

蔡潔代表墨爾本來港參加國際中華小姐競選。（蔡潔IG圖片）

蔡潔畢業後獲導演彭浩翔賞識，在2014年邀她拍電影《香港仔》飾演護士，與曾志偉有不少對手戲，在戲內並全裸上陣，更憑此片獲提名第34屆香港電影金像獎最佳新演員。

感情方面，蔡潔因客串電影《同班同學》而與王宗堯，可惜二人相戀7個月後分手收場。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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