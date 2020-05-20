【木耳中毒】黑木耳浸泡不當可產生有毒米酵菌酸　食安中心：嚴重者引致肝功能異常

▲ 食安中心表示，黑木耳浸泡不當可產生有毒米酵菌酸。

內地再次發生因黑木耳浸泡時間過長，進食後中毒事件。廣東東莞一名34歲獨居女子，因進食浸泡超過24小時的木耳，出現中毒症狀，最後更因肝功能衰竭身死。食物安全中心表示，不時有報道指，中國內地及印尼發生與米酵菌酸有關的嚴重食物中毒個案，涉事食物包括黑木耳及一些發酵椰子或粟米產品，上述食物的原材料及產品均有可能在不當的製作過程及貯存情況下受到污染。

黑木耳浸泡不當可產生有毒米酵菌酸

米酵菌酸由椰毒伯克霍爾德氏菌產生，這種細菌在土壤及植物中無處不在，最佳生長溫度為攝氏37度，而產生椰毒伯克霍爾德氏菌的最理想溫度約為攝氏26度。米酵菌酸耐熱，而且沖洗不去。

米酵菌酸中毒的病人可能出現腹痛及嘔吐等病徵，情況嚴重者可引致肝功能異常，甚至死亡。

食物安全中心強調，為了預防米酵菌酸中毒，如需過夜泡發黑木耳，應放入雪櫃內。所有接觸食物的器具及表面應加以徹底清潔，方可調製食物。

按用食用木耳菇菌要點

市民要安心食用木耳等食用菇菌時，就要注意以下要點：

- 向可靠店鋪購買食用菇菌，千祈不要自行採食野生菇類；

- 選購菇菌時，不要購買沾有栽培物料或有變壞現象的食物，例如出現有色斑點、發出異味、或帶有黏液等；

- 浸泡同烹調木耳等食用菇菌前，要先徹底清洗表面，再放入乾淨容器同水浸泡，不要一次性浸太多或浸太耐；如果真的要浸過夜，就要放入雪櫃；

- 浸泡後如果發現菇菌有異樣、產生黏液或者有異味，就要棄掉；

- 處理食物的範圍、設備、工具同接觸食物表面，必須經常保持清潔；

- 浸泡完的菇菌要盡快烹煮，菇菌類要徹底煮熟先食；

- 如懷疑進食菇菌類引致中毒，必須立即求醫。

【木耳中毒】男子食隔夜浸發木耳肝腎衰竭失意識 中醫：木耳浸泡時間過長會滋生細菌

責任編輯：王俊賢