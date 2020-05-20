【虐貓疑雲】貓咪被困荃灣夾公仔機器內　網民質疑貓咪貪玩引發網絡大戰

▲ 貓咪被困夾公仔機器引起虐貓疑雲，但就有網民質疑貓咪貪玩，終引發網絡大戰。

夾公仔店近年在香港興起，雖然早前因為疫情而要暫時關閉，一復業又再人頭湧湧。近日有網民在荃灣一間夾公仔店看到有貓味被困在機內，質疑店主虐貓，卻被大量網民反擊貓咪其實非常聰明，絕對能自己逃離，最終引發網絡大戰。

擔心貓貓被困公仔機內焗死

有網民在Facebook群組「貓貓狗狗保護及領養區」發文，表示在荃灣花園一間夾公仔店看到有貓貓被困機內，詢問有沒有人可以幫忙，當時有人叫他報警處理。之後有另一網民將帖子轉載至另一群組，直指店舖虐畜：

場主唔識養唔好害隻貓啦，入面又熱又焗又有機器，任人咁攪隻貓，又落曬鎖，唔記得開返咁就一條命。

該名網民指店內滿佈煙頭，擔心貓貓會將煙頭吃下肚。

▲ 貓咪：「咪阻住我瞓覺」！（圖片來源：貓貓狗狗保護及領養區Facebook）

網民：牠是店內的「慣犯」

雖然樓主非常認真看待此事，不過大部分網民都認為是貓咪貪玩走進去，覺得機內安全所以借宿。有人留言「陀地貓好醒㗎」，直指如果牠感到不舒服，自然會離開。更有人表示日本很多公仔機都有同樣情況，貓咪經常走入去睡覺，之後貓奴店員就會暫停機器。

有網民認出這隻貓經常都會在該店出現，會去不同「台主」的夾公仔機玩耍，是店內的慣犯，名叫GetGet。有人認為牠的姿勢非常舒服，更有網民笑言牠是奸商，在客人差不多夾到獎品時，就會伸出「無敵貓貓拳」將它打走，亦有貓奴笑言想將貓咪夾走。

最終有CCTV拍到牠已經順利離開該部機器，有另一位網民留言指貓咪已經「轉場」去了他的夾公仔機。

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責任編輯：熊詠思