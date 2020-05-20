【新冠肺炎】消息：梨木樹邨群組66歲嫲嫲情況轉為嚴重　轉送深切治療部留醫

▲ 梨木樹邨群組66歲嫲嫲情況轉為嚴重。

本港新冠肺炎疫情回穩，惟上周再現本地感染個案，涉及一名居梨木樹邨66歲嫲嫲，其5歲孫女及63歲丈夫亦先後確診。據了解，66歲嫲嫲情況轉差，今日轉送瑪嘉烈醫院深切治療部留醫，情況轉為嚴重，暫時毋需插喉；至於其孫女及丈夫情況仍屬穩定。

涉及患婦為第1049宗確診個案，居梨木樹邨5座，5月8日開始發燒，5月9及10就待在家中休息，於5月11日到荃灣伍若瑜夫人健康院求醫，於5月12日交回樣本瓶，翌日確診，並沒有外遊紀錄，至今感染源頭未明；患婦日常下午會到兒子家照顧5歲孫女，孫女同日確診，屬第1050宗個案。

至於患婦丈夫每日均會到荃灣街市街10號卓明樓地下，經營維修鐘錶的檔口，一直沒有病徵，直到病毒測試才呈陽性，於5月14日確診。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡