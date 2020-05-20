【破壞王姐姐】外傭用陶瓷刀開罐頭即斷　僱主無奈︰未夠5個月已整爛好多嘢

▲ 有僱主分享外傭用陶瓷刀開罐頭，令陶瓷刀隨即斷開。

不少僱主投訴外傭「破壞力」驚人，經常把家中的東西弄壞。近日一名僱主於社交媒體分享，外傭用陶瓷刀開罐頭，令陶瓷刀隨即斷開，其後有網民陸續留言分享他們類似的經歷。另一方面也有網民為外傭平反，認為她真心不知道陶瓷刀易爛。

外傭5個月來整爛刀碟鑊

該名僱主於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」寫道，外傭原先用罐頭刀開午餐肉，但未能取出午餐肉，於是她想出了一個方法。

佢反轉個底用把陶瓷刀諗住整出嚟，刀都整爛埋，點解可以諗到咁樣拎舊午餐肉出嚟……

她又指外傭在她家工作不足5個月，期間「已經整爛好多嘢」。她在留言表示，外傭之前已整爛一隻Le Creuset碟，另外鑊的膠柄亦整溶了，以致一邊膠柄脫落，另一邊膠柄有裂開的痕跡。她補充︰

呢個鑊好大，就算開最大嘅火都唔會燒到個柄架，佢係整斜個鑊嚟煎嘢，驚畀油彈到。

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網民平反︰ 不知者不罪

她的帖文引來不少網民留言，有網民分享家中外傭亦有類似情況，例如用陶瓷刀撬開洗手盤的去水塞、用陶瓷刀開榴槤。網民心痛從日本買回來的靚刀、貴刀報銷。

不過，有網民指看過有廚師教煮咸牛肉蛋牛治，確實是開完罐頭蓋後在罐底開窿，調轉個罐就可以倒出咸牛肉。她建議︰

下次叫佢用另一把刀，佢哋鄉下冇陶瓷刀呢樣嘢，唔知道把刀易爛，以後講清楚就得，我覺得不知者不罪。

另有網民同意此說法，指在罐底開窿可以解除裡面的真空狀態，容易把入面的食物倒出。

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責任編輯︰駱秀玲