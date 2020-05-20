【最緊要坦白】丈夫每天收工玩失蹤遲遲未回家　人妻知真相後欲踢爆陷兩難

▲ 一名人妻向朋友訴苦，指丈夫每天收工後玩失蹤，遲遲未有歸家。

夫妻之間最重要坦承，失去信任，二人很容易出現問題。一名港妻發現丈夫近日收工後經常失蹤，遲遲未歸家，經過她仔細調查後，終於發現丈夫每日偷偷外出打麻雀，正當她憤恨想踢爆丈夫之際，想起丈夫交足家用，放假留在家做好好丈夫，於是詢問友人應否與丈夫對質，陷入兩難局面。



有網民於網上討論區「親子王國」以「你會踢爆老公嗎？」為題發帖，指朋友的丈夫近日收工後經常失蹤，較以往遲一個多小時才回家，經過明察暗訪之後，發現丈夫每日收工後在外與友人打麻雀，人妻非常憤怒，然而她回想丈夫每個月交足家用，放假乖乖留在家中，陷兩難便詢問其意見，

問我要唔要踢爆個老公好，俾足錢係咪扮唔知算。

該網民表示，若果自己是當事人會選擇離婚，「我接受唔到日日賭錢，仲要無提過，所以一定會離婚！」不過，其他網民則留言指夫妻之間應要坦白，「雖然大家有私人空間及時間，但都要坦白」、「兩公婆相處應該要坦白」及「直接問佢，咁佢俾足家用，去娛樂下無問題」。

有網民認為，丈夫不是亂搞關係已可接受，「如果只係打麻雀，自己娛樂下，不是出去搞三搞四，都可以接受」，有網民建議人妻與丈夫攤牌，了解丈夫的去向，「最擔心佢沉迷賭博啊！」

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責任編輯：王明芳