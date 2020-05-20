【疫市求生】大館社企餐廳疫市生意跌9成　推出酒店大廚餸菜包保智障人士就業

▲ 這班勤奮有夢想的智障人士，希望大家能繼續支持餐廳，那他們便有工開。（圖片匡智會提供）

新冠肺炎疫情下，餐飲業都叫苦連天，由前域多利監獄活化而成的大館，雖然富有特色，但亦因為不算就腳，疫情下同樣受到考驗。像由匡智會在大館開設的社企hc:Bistro，便僱用了8名智障人士，因為生意大跌，又怕他們受到感染，於是這班本來懷著無限理想的智障人士，都被迫留在家中。

據匡智社會企業部助理業務經理梁議云（Vicki）表示，以前一天生意都有3萬元左右，但去年社會運動開始就轉差。

試過一日只有300元生意，所以2月中開始惟有暫停平日晚市，只保留周五、六晚上仍營業。

hc:Bistro除了僱用智障人士外，也有5名健全人士作為員工，雖然經營困難，但匡智會就沒有減薪裁員的打算。「我們全部都是全薪支付，沒有要求他們放無薪假。」就算同事清假，也只是鼓勵而不是硬性規定。

▲ hc:Bistro廚房屬開放式設計，空間特多。（經濟日報圖片）

智障人士疫情下望能上班

餐廳擔心智障人士受到感染，不懂照顧自己，因此將他們上班的日數調整，2月中更不用他們上班。「為了不想減低他們的收入來源，我們有個基金可以補貼人工，保障他們有穩定收入。」

縱使人工照出，但這班智障人士經常對姑娘說：「好悶啊！幾時可以返工啊？」Vicki說餐廳同事會打電話去關心他們，並且提議他們在家練習下烹飪，或者做下運動。 現在疫情放緩，智障員工也開始恢復上班。

最初hc:Bistro開業，是以Good Food for a Good Cause的理念營運，就算疫情出現，匡智會也希望盡力維持。Vicki說：

我們都不希望結業，盡量維持，也會申請政府的補貼，希望能保障智障人士持續就業。

▲ 侍應生Jackie可以一腳踢勝任收銀、水吧、樓面及出餐的工作，還會主動問你食物好吃嗎？（經濟日報圖片）

前酒店總廚打造餸菜包

不裁員不減薪，為了繼續經營，就要尋找不同商機，如將餐牌改為輕簡的菜式、提供外賣自取優惠及外送服務等。「但餐廳始終身處中環，堂食一般也要八、九十元，現在有外賣自取優惠，就便宜得多，只需60多元。」但外賣多了，就要設法加快外賣的出餐時間，以免顧客久等。

雖然推出了這些新措施，但對比疫情及社會運動之前，生意額仍下跌5成以上。因此，餐廳打算推出一些餸菜包。「以前大家許多時是無飯煮婦，現在多了入廚，如果推出一些有點廚藝技巧的餸菜包，其實是一個商機。」

負責協助設計這次餸菜包的，全部都是經驗豐富的酒店廚師，包括：前九龍香格里拉酒店行政總廚（西菜）劉志榮、曾任酒店米芝蓮2星中菜行政總廚葉志祥等，他們都願意擔任義務顧問，協助設計餸菜包。

▲ 西班牙辣肉腸焗龍脷柳伴忌廉芝士薯：香脆魚柳帶點辣味，口感及層次分明，再配上大廚經典之作－－千層焗薯，每一啖都令人回味無窮。（圖片匡智會提供）

這些餸菜包也並非是一般菜式，如香煎巴馬臣芝士雞伴蕃薯蓉、紅酒燉牛肋條伴薯蓉、香煎豬柳伴忌廉汁及脆薯餅、南瓜燴意大利飯及西班牙辣肉腸焗龍脷柳伴忌廉芝士薯等。至於價錢，則會在6月份推出時才公布。「以前在酒店食這些菜式，可能要幾倍價錢，現在將餸菜包買回去，跟著煮，就可以自己嘗試做星級大廚。」Vicki說。

非一般甜品DIY

鑑於大家都轉而在家煮，匡智會也有在hc: Facebook教大家弄甜品，如紅提寒天啫喱、棉花糖綠茶布甸、香橙朱古力千層酥等，總共有6條片，都是非一般的甜品菜式。原來幕後功臣是曾任九龍香格里拉酒店行政主廚（糕餅）及國際烘焙評審員（西餅）的孔志賢，現受僱於匡智烘焙，帶領一班智障學員製作多款烘焙產品，而那些甜品DIY，是從他的拿手作品中挑選出來，大家跟著做便有口福了！

▲ 香煎豬柳伴忌廉汁及脆薯餅：肥瘦適中的豬柳淋上香滑忌廉汁，配以金黃焦脆香薯餅，大人小朋友都一樣喜歡。（圖片匡智會提供）

hc:Bistro

地址：中環荷李活道10號大館D倉14-G01舖

電話：2884 0334

撰文：何小雲