【口罩供應】台灣口罩出口放緩不用等到6月底　台官方：廠商現時可接訂單

▲ 台灣口罩出口放緩不用等到6月底。

新冠肺炎疫情全球大流行，民眾對口罩需求持續，台灣口罩出口禁令實行多月，日前終可放緩，台灣官方表示，口罩不用等到6月底就能出口，廠商「現在就能接訂單」。

台灣口罩單日產量已達到2000萬片

據台媒報道，台灣的經濟部表示，台灣口罩單日產量已達到 2000 萬片，未來更可上調至每天 2500 萬片，經濟部已開始籌備口罩出口解禁事宜。而台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，不用等到六月底就能出口，而且廠商「現在就能接訂單」。由於香港對口罩的需求仍高，相信在不久的將來，就有台灣口罩輸出到香港發售。

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拆解MIT台灣口罩

台灣製造N95級別的MIT口罩深受民眾喜歡，TOPick早前拆解MIT台灣口罩，購買台灣口罩時，要先看看有沒有「CNS」標籤。CNS是「國家標準」的意思，常見的醫療級CNS標章是「CNS 14774」，代表針對細菌、體液、飛沫、懸浮微粒等物體，都有過濾的效果。而近日有小店買到N95級別的MIT口罩，長寫其實就是「Made in Taiwan」。

台灣最大口罩生產廠之一的，台灣康匠董事長陳勇志接受《三立財經台》訪問時，透露比起一般口罩的3層結構，MIT口罩有4層，所有的材料都比一般醫用級及防塵級的高級好幾倍。

它營造的是無塵室空間的等級。

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4層物料過濾細菌

以下為MIT口罩的4層所用的物料：

外層1 – 潑水性聚丙烯不織布（polypropylene)，防止水氣、霧氣滲入

外層2-高密度濾菌熔噴不織布（meltblown)具高濾效靜電不織布

內層3-高密度濾菌熔噴不織布（meltblown)具高濾效靜電不織布

內層4-超細複合纖維，具親水性、吸水性，可將呼吸時的水分完全吸收

最外層及內層都與一般口罩相同，最特別的是夾在中間的過濾層，採取H12這款比較高技術的熔噴過濾層。透過超音波滾輪，將布料緊緊壓在一起，剪裁後就形成立體口罩，可過濾99%以上0.075um。

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責任編輯：羅嘉欣