【南韓疫情】梨泰院感染群增至187人　的士司機接載補習老師後確診再傳染4歲孫兒

▲ 梨泰院感染群增至187人，一名的士司機接載染疫補習老師後確診並傳染家人。

新冠肺炎疫情持續，南韓近日疫情出現反彈，目前南韓確診人數累計為11,110人，共263人死亡。一名25歲補習老師因去過5間夜店狂歡，導致群聚感染事件發生，截至周二，與梨泰院感染群相關的確診個案增至187宗。一名的士司機接載染疫補習老師後確診，並傳染妻子及4歲孫兒。

據韓聯社報道，5月4日，該名66歲的士司機於仁川接載染疫補習老師，並於上周六（16日）出現咳嗽及喉嚨痛症狀，遂往求醫，翌日確診感染新冠肺炎。的士司機的67歲妻子也於上周二（12日）開始出現發燒症狀，並於本周一（18日）確診。4歲的孫兒於5月9至17日因曾逗留祖父家中，也確診感染新冠肺炎。

的士司機確診後，140多名乘客也需進行病毒測試。當局發現，該名補習老師於5月2至8日，乘搭的士共13次，當局為13名駕駛員進行病毒測試。不過除了這名66歲的士司機外，其餘12人檢測結果為陰性。

該名仁川數學補習老師為25歲，於5月2日、3日曾前往梨泰院夜店，曾與一名患者在梨泰院小食檔共坐一桌，並在9日確診。期間，他繼續去補習社上課及上門授課，沒有戴口罩，結果傳染了同補習社的1名同事、6名學生、1名學生家長，另外又傳染了上門授課的一對雙胞胎和家人。該對雙胞胎又傳染了另一名補習老師及與其接觸過的一人，前後共13人。

據悉，該補習老師最初接受防疫部門調查時，宣稱自己「無業」，還隱瞞曾去夜店的行程，繼續授課，最終四處傳染病毒。防疫當局見他行蹤交代不清，便調查手機定位資訊，發現他在補習社當補習老師，更曾在夜店群組出現首名確診者當晚，不戴口罩地授課，才確認有其他接觸者，立即送往隔離檢疫。

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責任編輯：王俊賢