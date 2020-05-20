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【餘情未了】喬妹離婚後傳出好消息　網民整合宋慧喬玄彬復合3大證據　

娛樂 13:25 2020/05/20

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

宋慧喬最近被傳與玄彬復合。

韓國女星宋慧喬跟合作《太陽的後裔》而結緣的男星宋仲基於去年6月宣佈離婚，結束婚1年8個月的短暫婚姻。有「男神收割機」稱號的宋慧喬不時在拍劇時和對手弄假成真，李炳憲和玄彬便是因拍劇而公開承認的戀人。

近日，甚至有指宋慧喬與前度玄彬疑似復合。

【不愁寂寞】宋仲基宋慧喬離婚各走各路　神隱多時宋仲基被指約會女生

宋慧喬和玄彬因拍劇結緣。（《他們的世界》劇照）

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宋慧喬玄彬復合3大證據

首先，網上流傳一張宋慧喬與好友合照，有眼利的網民推測宋慧喬項鍊的字母為「H」和「S」，正正是宋慧喬和前度玄彬名字拼音的第一個字母，引起網民遐想。

然而，玄彬的造型師突然追蹤宋慧喬IG，碰巧宋慧喬早前分享的照片，和玄彬公開的廣告相環境相似，因此被推測當時二人同場，所以造型師追蹤宋慧喬IG的舉動也說得過去。

最後一點，藝人朴帥眉突然分享2008年劇集《他們的世界》的原聲帶歌詞截圖，並配文：「這艱難疲憊的感情」，當時宋慧喬的回覆非常曖昧，她留言：「姐姐呀，呵呵。」，後來朴帥眉關閉貼文，只留下宋慧喬按讚的記錄。

朴帥眉突然分享2008年劇集《他們的世界》的原聲帶歌詞截圖。（朴帥眉IG）

宋慧喬玄彬戲假情真

2008年，宋慧喬和玄彬因《他們生活的世界》而成為好朋友，後來更發展成戀人。2011年，二人分別透過各自的經紀公司發聲明，表示兩年的戀愛關係正式結束。

可是另一方面，37歲的玄彬和38歲的孫藝珍亦因合作《愛的迫降》傳出緋聞，不少粉絲催促二人快點在一起，但二人一直否認相戀。

宋慧喬和玄彬在《他們的世界》留下不小甜蜜畫面。（《他們的世界》截圖）

【愛的迫降】玄彬孫藝珍展開姐弟戀　韓媒詳盡分析揭地下情端倪

但韓國節目《핫it슈》（hot it show）卻就玄彬和孫藝珍的關係提出7大證據指二人在地下情。

對於宋慧喬和玄彬復合的傳言，也有網民認為過於牽強，但二人復合的話題卻在內地微博廣為流傳。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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