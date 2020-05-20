【疫境自強】19歲日本泳手抗癌康復後首度不戴假髮示人　池江璃花子︰沒有頭髮並不可恥

▲ 日本19歲天才泳手池江璃花子不幸罹患血癌，近日抗癌成功，為日本化妝品SK-II拍攝廣告，並首次以「真面目」平頭裝示人，為全世界打氣。

2020東京奧運雖然受新冠肺炎疫情影響而延期，但一眾奧運選手卻沒有因此而氣餒放棄。日本19歲天才泳手池江璃花子，向來被視為東京奧運金牌熱門，可惜不幸罹患血癌。近日她抗癌成功，為日本化妝品SK-II拍攝廣告，並首次以「真面目」平頭裝示人，為全世界打氣，以及勉勵同路人要堅強。

▲ SK-II在官網上形容池江是靠自己開拓命運，教曉大家靈魂裏有堅毅，真實反映自己，面臨任何困難也不放棄。（ig圖片）

今天，我第一次給大家看到這個樣子。對我來說，活著就是奇蹟，能在這裡簡直就像奇蹟一樣。一年前，我發誓絕對不在這場與自己的戰鬥中失敗，多得了家人、朋友和給予我溫暖支持的大家，我才能戰勝病魔。沒有頭髮並不可恥，這是我現在的頭髮，我為自己感到自豪。

在2018年印尼雅加達亞運會上，當年只有18歲的日本泳隊主將池江璃花子狂掃6金2銀獎牌，一鳴驚人，更被視為2020東京奧運金牌熱門。怎料在去年2月，她證實患上血癌，被迫中止所有訓練並入院治療。

▲ 池江抗癌成功後，向來出外活動亦會戴假髮或帽，這次是她首度公開以短髮造型示人。（ig圖片）

經歷10個月的療程後，池江璃花子終能戰勝癌魔康復，但昔日一把長長秀髮卻因治療而脫下，她康復後出外活動亦會戴上假髮或以帽子遮蓋。

首度不戴假髮公開現身

而近日她就接受化妝品品牌SK-II邀請成為「另類」代言人，更脫下假髮以「真面目」示人，在網頁及短片上松江就首度以平頭裝短髮造型出現，並寫人一段抗癌期間的感人心路歷程，為大家加油。

現時全球都彌漫住不安與痛苦，我作為運動員的朋友，以及是對抗苦難的過來人，這小小信息若能為你帶來一點希望的話，我已很感欣慰。

池江亦勉勵每一位要繼續追尋夢想，希望安寧的日子盡快來臨，而且在艱難路途上大家亦絕不會是獨行，「隧道必定有出口，我們一起闖過去」。

▲ 池江璃花子月中在ig貼出泳池照，是康復後的她康復首度再下水。（ig圖片）

而池江更在3月中在ig貼出泳池照，是康復後的她康復首度再下水，雖然身型比以前瘦削，但依然精神奕奕，並計劃衝擊2024年巴黎奧運。國際奧委會主席Thomas Bach亦在官方Twitter鼓勵她要繼續追尋自己夢想，整個奧委會都會成為她的後盾。

▲ 只有19歲池江充滿正能量，在疫境中勉勵大家，隧道必定有出口，一起闖過去。（ig圖片）

記者︰黃依情