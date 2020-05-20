新地旗下21個商場推出即抽即中大抽獎　消費滿300元即可參加每日最多3次【附獎品詳情】

▲ 新地旗下21個商場於5月22日至6月21日推出「即抽即中大抽獎」。（新地提供）

新地旗下21個商場於5月22日至6月21日推出獎賞活動，消費者於新地商場消費滿300元，即可參加「即抽即中大抽獎」，人人有獎，獎品數量多達20萬份，總值超過600萬元。

各商場獎品不同 ，當中包括iPhone 11 Pro、Samsung Galaxy Tab S3 LTE、Dyson Supersonic風筒、Bosch專業級廚師機、MaBelle 14K/585白色黃金淨金吊墜項鍊、商場贈券及高達10倍The Point 積分等，積分可以兌換電子現金券及禮品。

▲ 新地旗下21個商場的獎品各有不同。（新地提供）

每名顧客每日更可參加多達3次抽獎。商場更首次引入非接觸式抽獎方法，顧客毋須觸碰任何裝置，透過感應系統或觸控筆進行抽獎，數秒即知抽獎結果。

除了舉辦大抽獎，新地旗下多個商場同時與商戶合作，推出消費購物優惠予消費者，包括低至一折換領精選產品、100%購物回贈等，市民可同時享受商場購物禮遇及參加抽獎活動，而70萬名The Point by SHKP會員更能同時賺取消費積分。

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責任編輯：王俊賢