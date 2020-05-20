  • 28°C
香港時間 : 2020520日 (三) 13:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新地旗下21個商場推出即抽即中大抽獎　消費滿300元即可參加每日最多3次【附獎品詳情】

精明消費 12:42 2020/05/20

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

新地旗下21個商場於5月22日至6月21日推出「即抽即中大抽獎」。（新地提供）

新地旗下21個商場於5月22日至6月21日推出獎賞活動，消費者於新地商場消費滿300元，即可參加「即抽即中大抽獎」，人人有獎，獎品數量多達20萬份，總值超過600萬元。

各商場獎品不同 ，當中包括iPhone 11 Pro、Samsung Galaxy Tab S3 LTE、Dyson Supersonic風筒、Bosch專業級廚師機、MaBelle 14K/585白色黃金淨金吊墜項鍊、商場贈券及高達10倍The Point 積分等，積分可以兌換電子現金券及禮品。

新地旗下21個商場的獎品各有不同。（新地提供）

每名顧客每日更可參加多達3次抽獎。商場更首次引入非接觸式抽獎方法，顧客毋須觸碰任何裝置，透過感應系統或觸控筆進行抽獎，數秒即知抽獎結果。

除了舉辦大抽獎，新地旗下多個商場同時與商戶合作，推出消費購物優惠予消費者，包括低至一折換領精選產品、100%購物回贈等，市民可同時享受商場購物禮遇及參加抽獎活動，而70萬名The Point by SHKP會員更能同時賺取消費積分。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢

著數優惠 商場 新地

最高瀏覽

【銅芯抗疫口罩】市民陸續收到CuMask　有網民發現口罩內部夾層有發霉黑點
18:25 2020/05/19
【銅芯抗疫口罩】市民陸續收到CuMask　有網民發現口罩內部夾層有發霉黑點
【明星沽樓】梁朝偉地舖被強拍料蝕錢離場　劉嘉玲賣樓賺500萬買家為陳子聰
18:16 2020/05/19
【明星沽樓】梁朝偉地舖被強拍料蝕錢離場　劉嘉玲賣樓賺500萬買家為陳子聰
【捕獲天王】郭富城超市買橙被「野生捕獲」　興奮大媽與無奈城城相映成趣
今日 10:15
【捕獲天王】郭富城超市買橙被「野生捕獲」　興奮大媽與無奈城城相映成趣