【限時優惠】Lancôme推蜜共享快閃1+1　小黑瓶買一送一【附優惠碼】

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皇牌Génifique小黑瓶啟發自「微生態」科研，刷新抗衰老護膚定義 — 重現年輕肌膚，先要還原肌膚「微生態」！加入7種「微生態」營養素 – 益生元及酵母萃取物，有效調節肌膚「微生態」，抵禦外來侵襲，重現年輕肌膚！



• 1滴 – 釋放3千萬酵母萃取物，提供肌膚所需的「微生態營養素」，修復肌膚微生態

• 7天 – 重現柔嫩彈滑、均勻透亮

• 1瓶 –修復肌膚10大歲月痕跡，還原年輕肌膚



根據每天使用2次，每次1滴管之用量計算。1瓶指連續使用4星期（30ml瓶裝）或8星期（50ml瓶裝）。 34名女性使用4 星期及8星期後之臨床測試 (細紋，皺紋，光澤度，透明度，膚色均勻度，質地，彈性，張力，緊緻度和鬆弛度)。

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責任編輯：陳珈希