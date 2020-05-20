  • 28°C
香港時間 : 2020520日 (三) 13:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【限時優惠】Lancôme推蜜共享快閃1+1　小黑瓶買一送一【附優惠碼】

精明消費 12:58 2020/05/20

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

遇到好用的產品當然不吝嗇跟閨蜜分享，就與她一同體驗廣受好評的皇牌Génifique小黑瓶吧！於5月20至24日期間凡購買1支Génifique小黑瓶50ml，輸入優惠碼【1PLUS1】可即時獲贈多1支小黑瓶50ml，售價HK$1,020。

立即與閨蜜到Lancôme網上商店入手熱銷小黑瓶：https://bit.ly/3atD4RO

皇牌Génifique小黑瓶啟發自「微生態」科研，刷新抗衰老護膚定義 — 重現年輕肌膚，先要還原肌膚「微生態」！加入7種「微生態」營養素 – 益生元及酵母萃取物，有效調節肌膚「微生態」，抵禦外來侵襲，重現年輕肌膚！

• 1滴 – 釋放3千萬酵母萃取物，提供肌膚所需的「微生態營養素」，修復肌膚微生態
• 7天 – 重現柔嫩彈滑、均勻透亮
• 1瓶 –修復肌膚10大歲月痕跡，還原年輕肌膚

根據每天使用2次，每次1滴管之用量計算。1瓶指連續使用4星期（30ml瓶裝）或8星期（50ml瓶裝）。 34名女性使用4 星期及8星期後之臨床測試 (細紋，皺紋，光澤度，透明度，膚色均勻度，質地，彈性，張力，緊緻度和鬆弛度)。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希

著數優惠 美容

最高瀏覽

【銅芯抗疫口罩】市民陸續收到CuMask　有網民發現口罩內部夾層有發霉黑點
18:25 2020/05/19
【銅芯抗疫口罩】市民陸續收到CuMask　有網民發現口罩內部夾層有發霉黑點
【明星沽樓】梁朝偉地舖被強拍料蝕錢離場　劉嘉玲賣樓賺500萬買家為陳子聰
18:16 2020/05/19
【明星沽樓】梁朝偉地舖被強拍料蝕錢離場　劉嘉玲賣樓賺500萬買家為陳子聰
【捕獲天王】郭富城超市買橙被「野生捕獲」　興奮大媽與無奈城城相映成趣
今日 10:15
【捕獲天王】郭富城超市買橙被「野生捕獲」　興奮大媽與無奈城城相映成趣