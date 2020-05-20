涉以起底警員資料借貸　男生被控不誠實取用電腦准保釋候訊

▲ （經濟日報資料圖片）

21歲男生涉於利用警員被「起底」的個人資料上網申請60萬貸款，被控1項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，案件今（20日）於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，案押後至7月8日以索取文件，准以3,000元保釋候訊。

被告盧梓杰（21歲），報稱學生，被控1項不誠實地意圖欺騙而取用電腦，控罪指他於2019年9月11日使WeLend Limited相信1人有意申請1筆60萬元貸款，而取用在上環永樂街WeLend Limited的網站伺服器。

案件今提堂時，辯方申請押後案件獲裁判官批准，被告暫毋須答辯。裁判官准被告以3,000元保釋至7月8日再訊，期間不得離港、每周到警署報到、不得接觸控方證人等。

據悉，被告在網絡上獲得警員被「起底」的個人資料，及後到貸款公司網站申請貸款，公司職員向申請人查核資料時揭發事件。

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記者：林欣樂