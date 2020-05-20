【打卡呃like】婆婆facebook狂曬孫兒相涉侵犯私隱　女兒屢勸刪相無效怒告親母上庭

▲ 荷蘭有名婆婆在網絡瘋狂曬外孫相片，惹起孩子媽媽不滿，怒告她上法庭。

小朋友的確很可愛，不少家長經常在網絡開心分享孩子照片，近日荷蘭有名婆婆就在網絡瘋狂曬外孫相片「呃like」，她的行為卻惹起孩子媽媽不滿。女兒多次勸親母刪相，可是她不從，忍無可忍下決定告上法庭，大義滅親，指控婆婆涉侵犯孫兒的私隱。

外婆在網絡狂發布孫兒照片

據外國媒體報道，荷蘭有一名外婆與女兒以及外孫同住，外婆經常為孫兒拍照，將小朋友可愛照片放到自己的社交媒體facebook和Pinterest「呃Like打卡」，孩子的媽媽，即是她的女兒不滿孩子照片被瘋狂網上「Happy Share」，擔心小朋友的私隱被侵犯，她多次叫媽媽不要公開孩子照片，要求她刪相。

可是，外婆認為在網上發布外孫照片沒問題，沒有理會女兒的要求，持續在網上瘋狂分享孫兒相。女兒就此問題持續跟媽媽吵架一年，忍無可忍，決定將親媽告上法庭，控告她嚴重侵犯孩子的私隱，對他們的安全造成威脅。

涉侵犯孩子私隱

在海爾德蘭（Gelderland）法庭上，婆婆求情表示會尊重小朋友的私隱，但希望在facebook保留一張孫兒照片，因為已經跟孩兒同住多年，婆孫有深厚親密關係。

最終法官認為婆婆未經孩子母親的同意，擅自散布孩子的照片，違反了私隱法，勒令婆婆要在10天內刪掉社交網站上指定2張孫兒的照片，如果不刪除，每張相每天將要付0.5歐元（約4.2港元）費用，以及最高罰款1000歐元（約8500港元）。

在香港，法律並無賦予肖像權，而未成年人的一些權利的行使人是法定監護人。若有人想在網絡發布小朋友的相片，宜經過孩子們的爸媽或監護人的同意。

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責任編輯︰王明芳