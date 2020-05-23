【SEN學童復課】協康會教育心理學家5招錦囊　助學童輕鬆重投校園生活

▲ 協康會教育心理學家顏瑋林望SEN學童盡早重投校園生活。（圖片由受訪者提供）

停課安排已持續一段時間，有見近日新冠肺炎疫情緩和，當局亦將於5月27日起分階段進行復課安排，其中幼稚園高班（K3）至小三則在6月15日復課，而有特殊教育需要的學生（SEN）更需要較多的時間和準備去應付復課，TOPick訪問了協康會教育心理學家顏瑋林，並針對心理及抗疫兩方面提出多項錦囊供家長參考，有助於相關學童盡早重投校園生活。

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做好心理準備 令學童對復課感期待

顏瑋林分享指最多學童在停課期間表達「最想見到朋友仔！」，他建議家長可安排子女以Zoom形式先與同學們多作傾談，約好一起上下課或小息時的安排，令他們可對復課有所期待。家長亦可鼓勵子女在復課前，先制定出時間表，以適應在校的上課時間。同時，亦要協助他們適應半日制的上課時間將與以往有所不同。

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他又提醒家長可與子女回顧疫情期間的曾發生過的互動，總結在這段時間學童在日常生活中所得著的知識，例如在家做料理時，可以學習到按部就班的完成目標；跟隨父母外出買菜時也可以訓練到計算的能力。回顧有助令學童知道即使在停課期間，學習也從來沒有中止，也相信自己可以復課方式回歸課本上的學習。在復課前家長可先帶學童到學校附近熟習環境，以便他們重拾對學校的熟悉感，也應向較為高班的學童解釋為何復課的時間比低班早。

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強調口罩的重要性 防疫措施要做足

顏瑋林續提到現時疫情未止，家長可預早提醒子女現時疫情依然尚未穩定，隨時再會有停課的可能。他提醒家長應該花時間向子女解釋戴口罩的重要性，又指有部份SEN學童可能會抗拒戴口罩，有感覺反應過敏的孩子甚至會對細微的感覺刺激產生莫大的反應，又或因不適感而經常拉下口罩，此時家長可以靠以下方法來幫助減低孩子的觸覺過敏，

揀選質地較柔軟和防敏感兒童口罩

戴上口罩前，給孩子塗上兒童保濕潤膚膏，減低孩子對口罩的觸覺敏感反應

在口罩內加上一張質地柔軟和無香味的紙巾或手巾，減低孩子對口罩的不適感

適當調節口罩的橡筋圈的鬆緊度

按孩子的個別情況，為其口罩作小改裝

▲ （協康會圖片）

綜合5招助SEN學童輕鬆復課：

1 可安排子女以Zoom形式先與同學們多作傾談

2 鼓勵子女在復課前制定出時間表

3 總結疫情期間學童日常生活中所得著的知識

4 家長先帶學童到學校附近熟習環境

5 應向較為高班的學童解釋為何復課的時間比低班早

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記者：郭家穎