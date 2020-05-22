【烹飪教煮】跟師傅學整日式茶碗蒸 打蛋時一個秘訣可令雞蛋更滑溜【有片】
休閒 16:45 2020/05/22
在日本料理當中，雞蛋一直佔有重要位置，但原來用於不同料理中，亦有不同的處理方法。這次FUMI總廚許育欣師傅就會教大家日式的蒸蛋「茶碗蒸」，簡單易做又好味。
許師傅就教路，「例如親子丼中，想雞蛋的質感更滑溜及豐盈，打蛋時需要將筷子打平，這樣蛋白就不會斷開。而茶碗蒸的雞蛋需要綿滑無渣，打蛋時則要將筷子打直，令蛋白打斷。」
立即去片睇睇︰
材料︰
|雞蛋
|3隻
|鰹魚清湯
|260克
|東字醬油
|10克
|味醂
|6克
|鮮冬菇
|2片
|赤坂魚蛋
|2片
|銀杏
|2粒
|三葉
|2片
|三文魚子、海膽、蟹肉
|適量（裝飾用）
做法︰
1：打蛋後，將蛋發勻至蛋白斷開
2︰將味醂、醬油及鰹魚清湯倒入蛋漿內拌勻
3︰用篩隔走未打斷的蛋白
4︰將鮮冬菇、赤坂魚蛋、銀杏及三葉放入茶杯中，倒入蛋漿至大半滿
5︰用火槍略燒蛋漿表面，再用保鮮紙包裹茶杯
6︰放入鍋內以中火蒸7至8分鐘便完成
貼士︰
- 蛋與水比例1比1.5，蒸出來效果是最嫩滑
- 打蛋時如將筷子打直發，可打斷蛋白，令蛋更滑
- 倒入茶杯時先用篩過濾，可隔走未打斷的蛋白
- 蒸蛋時，細火約蒸10至12分鐘，中火就8分鐘，時間較長會較滑
- 用火槍令去除蛋漿表面的氣泡，讓蛋表面光滑
記者︰黃依情