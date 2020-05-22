【烹飪教煮】跟師傅學整日式茶碗蒸　打蛋時一個秘訣可令雞蛋更滑溜【有片】

▲ 日式料理餐廳FUMI的總廚許育欣師傅，這次會教大家做日式茶碗蒸。

在日本料理當中，雞蛋一直佔有重要位置，但原來用於不同料理中，亦有不同的處理方法。這次FUMI總廚許育欣師傅就會教大家日式的蒸蛋「茶碗蒸」，簡單易做又好味。

許師傅就教路，「例如親子丼中，想雞蛋的質感更滑溜及豐盈，打蛋時需要將筷子打平，這樣蛋白就不會斷開。而茶碗蒸的雞蛋需要綿滑無渣，打蛋時則要將筷子打直，令蛋白打斷。」

立即去片睇睇︰

▲ 製作茶碗蒸的材料非常簡單，必備鰹魚清湯（陳智良攝）

材料︰

雞蛋 3隻 鰹魚清湯 260克 東字醬油 10克 味醂 6克 鮮冬菇 2片 赤坂魚蛋 2片 銀杏 2粒 三葉 2片 三文魚子、海膽、蟹肉 適量（裝飾用）

做法︰

1：打蛋後，將蛋發勻至蛋白斷開

2︰將味醂、醬油及鰹魚清湯倒入蛋漿內拌勻

3︰用篩隔走未打斷的蛋白

▲ 打好的蛋用篩隔走未打斷的蛋白（陳智良攝）

4︰將鮮冬菇、赤坂魚蛋、銀杏及三葉放入茶杯中，倒入蛋漿至大半滿

▲ 將鮮冬菇、赤坂魚蛋、銀杏及三葉放入茶杯中，倒入蛋漿至大半滿（陳智良攝）

5︰用火槍略燒蛋漿表面，再用保鮮紙包裹茶杯

▲ 用保鮮紙包裹茶杯，可防止倒汗水。（陳智良攝）

6︰放入鍋內以中火蒸7至8分鐘便完成

貼士︰

蛋與水比例1比1.5，蒸出來效果是最嫩滑

打蛋時如將筷子打直發，可打斷蛋白，令蛋更滑

▲ 打蛋時如將筷子打直發，可打斷蛋白，令蛋更滑（陳智良攝）

倒入茶杯時先用篩過濾，可隔走未打斷的蛋白

蒸蛋時，細火約蒸10至12分鐘，中火就8分鐘，時間較長會較滑

用火槍令去除蛋漿表面的氣泡，讓蛋表面光滑

▲ 日式料理餐廳FUMI的總廚許育欣師傅（陳智良攝）

記者︰黃依情