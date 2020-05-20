【新冠肺炎】何栢良：於沙灘脫口罩感染風險較遊行聚集高　認為防疫措施需有一致性

▲ （經濟日報資料圖片）

港府昨日公布延長限聚令措施，惟宗教聚會可獲豁免，泳灘亦將陸續重開，而卡拉OK及派對房間等處則需繼續停業多7天。醫學會專家梁子超指將有多個室內環境多於8人聚集，與維持限聚令不太一致，予人自相矛盾之感；港大專家何栢良亦稱防疫措施需有一致性，不可重開部分高風險處，同時於低風險地區繼續實施限制。

港大感染及傳染病中心總監何栢良接受電台節見訪問時表示，市民到沙灘或酒吧等地方脫下口罩，感染風險較戴口罩參與遊行聚集高，認為政府防疫措施需要有一致性，不能重開部分風險高地方的同時，在低風險地區繼續實施限制。

何栢良指，近日酒吧在周末人頭湧湧，外傭亦有聚集，當局亦須做好管理，不應「睜一隻眼，閉一隻眼」，又強調政府要強制市民在公共交通等高危地方戴口罩。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，未有證據顯示泳池及泳灘游水感染風險特別高，惟仍需避免太多人聚集；而政府重開體育設施及豁免宗教埸所後，多個室內環境將多於8人聚集，與維持限聚令安排不太一致，於公共衞生角度上應同步放寬或收緊，以免給人自相矛盾感覺。

他又稱，卡拉OK及派對房間等場所空氣流通不好，風險相對高，建議重開時要增加抽風設施，加強空氣流通，否則要限制人數等，又指卡拉OK可在房間內增設透明膠板，要求顧客在膠板後面唱歌。

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責任編輯：陳正怡